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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты Угличской ГЭС заменили четвертый сегментный затвор водосливной плотины

Специалисты Угличской ГЭС заменили четвертый сегментный затвор водосливной плотины

17 августа 2017, 11:21
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Специалисты Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО РусГидро) завершили очередной этап работ по модернизации затворов водосливной плотины Угличской ГЭС. Работы ведутся в рамках программы комплексной модернизации РусГидро.

Теперь на станции заменены четыре из семи сегментных затворов. Работы на трех затворах были проведены ранее, в 2014 году, пятый будет заменен до конца 2017-го. Замена оставшихся затворов запланирована на 2018 год.

Затворы плотины являются важнейшим элементом оборудования любой гидроэлектростанции и позволяют регулировать пропуск воды через водосбросные сооружения. От надежности затворов напрямую зависит безопасность эксплуатации всей станции. «Работы по техническому перевооружению Угличской ГЭС ведутся на протяжении нескольких лет. На данный момент завершены такие важные проекты, как замена одного из двух гидроагрегатов, реконструкция систем собственных нужд и постоянного тока гидроэлектростанции, реконструкция дренажных и осушающих систем потерн верхнего и нижнего бьефов, - комментирует заместитель главного инженера по технической части Каскада Верхневолжских ГЭС Алексей Малышев.

Ранее специалисты станции провели реконструкцию крановых путей мостовых кранов на участке водосливной плотины**, благодаря чему удалось безопасно переместить четвертый сегментный затвор с монтажной площадки к месту установки - во второй пролет водосливной плотины. Работы по замене гидромеханического оборудования продолжатся и в дальнейшем в соответствии с программой технического перевооружения филиала.

Компания: ПАО "РусГидро"
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