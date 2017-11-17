Цифровая трансформация экономик ЕАЭС подождет уточнения

Межправсовет Евразийского экономического совета ( ЕАЭС) в Астане зафиксировал восстановление экономического роста в государствах союза и рост взаимной торговли, но не смог договориться о новых интеграционных инициативах. Инициативы, связанные с цифровизацией экономик и созданием единого энергорынка союза, главы правительств обсуждали в качестве идей, требующих доработки и запуска пилотных проектов.



На заседании межправительственного совета ЕАЭС в Астане премьер-министры «пятерки» обменялись своими впечатлениями о промежуточных итогах работы союза в нынешнем году. По словам премьер-министр Белоруссии Андрея Кобякова, впервые за последние годы встреча проходит на фоне оживления экономик государств-членов союза: по его словам, «рост становится более устойчивым, положительная динамика наблюдается во все большем количестве отраслей — это вселяет оптимизм». Дмитрий Медведев подкрепил эти слова статистикой: объем внутренней и внешней торговли стран «пятерки» за первые четыре месяца 2017 года вырос более чем на 25%, а объем экспортных поставок — примерно на 10%. Российский премьер-министр также отметил улучшения товарной структуры — растет экспорт машин и оборудования (примерно на треть), продовольственных товаров и сельхозсырья (на 26%), а доля энергетических товаров, напротив, снижается, «что означает, что товарооборот становится более сбалансированным». Для закрепления этой тенденции, подчеркнул российский премьер, необходимо совершенствовать правила для бизнеса и устранять существующие барьеры.



Обсуждая наращивание товарооборота с третьими странами, премьеры напомнили о переговорах о создании зон свободной торговли — в прошлом году приняты решения о переговорах по заключению таких соглашений, в частности с Ираном и Индией. Как отмечается в материалах ЕЭК, принято решение ускорить работу по заключению соглашения о ЗСТ с Ираном — в комиссии рассчитывают, что процедура подписания пройдет в 2017 году. Как пояснил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, сначала договор планируется подписать на три года: «Посмотрим, как он будет работать, поскольку иранский рынок очень интересный, и на этом рынке много нетарифных ограничений». По его словам, «необходимо научиться работать на территории друг друга с тем, чтобы нетарифные ограничения, которые существуют, не применялись к движению наших товаров либо применялись по прозрачным процедурам». Впрочем, добавил он, при проработке вопроса о ЗСТ между союзом и Ираном возникли сложности — белорусская сторона попросила вернуться к вопросам по сельскохозяйственному досье. «В целом, если ЕврАзЭС в этом году завершит переговоры с Ираном по свободной торговле, это будет серьезное достижение»,— заявил он.



Необходимость устранения существующих барьеров на внутреннем рынке союза стала уже традиционной для союза темой — премьеры говорят об этом практически на каждом заседании Межправсовета. Напомним, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила так называемую белую книгу — перечень из 60 барьеров на внутреннем рынке союза. В мае председатель ЕЭК Тигран Саркисян заявлял, что по этим 60 барьерам уже есть согласованная позиция стран-участниц. Как сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, первая «дорожная карта» по устранению барьеров на внутреннем рынке союза должна быть рассмотрена уже на следующем заседании Межправсовета, оно состоится в октябре. «Надо разумно подходить к устранению препятствий во взаимной торговле, не стремиться устранять препятствия формально, на бумаге, а проводить такую работу качественно и на практике»,— подчеркнул он.



Сама повестка заседания была довольно обширной, но в открытой части обсуждалась она весьма формально. Как рассказал Тигран Саркисян, «темой номер один» для премьеров стала цифровая трансформация экономики. По его словам, сейчас есть десять проектов для обсуждения — после представления замечаний и предложений они будут вынесены на рассмотрение рабочей группы высокого уровня. «Уже на очередном заседании Межправсовета представим доработанный проект с учетом замечания сторон, чтобы до конца года представить документ уже на обсуждение глав государств»,— пообещал он.



Также обсуждались прослеживаемость товаров, создание единого транспортного пространства (Дмитрий Медведев анонсировал создание «дорожной карты» в сфере воздушного транспорта, которая позволит выравнивать тарифы за полетное обслуживание в аэропортах) и пенсионное обеспечение (по словам Андрея Кобякова, работа по этому договору продвигается «не так быстро, как хотелось бы»). Впрочем, в рамках открытого заседания главы правительств не стали вдаваться в подробности, ограничившись лишь заявлениями о том, что работу в этих направлениях необходимо продолжить. Наконец, в части создания единого энергорынка, по словам Тиграна Саркисяна, «пятерка» договорилась о запуске пилотного проекта единых торгов по поставкам электроэнергии с использованием казахстанской и российской платформ. «С учетом этого опыта мы уже запустим весь комплекс по формированию общего рынка электроэнергии»,— пояснил он.



Источник: Коммерсант.

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