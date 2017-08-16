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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Юго-Западный филиал Кубаньэнерго подключил к электросетям более 3,5 тысяч новых абонентов

Юго-Западный филиал Кубаньэнерго подключил к электросетям более 3,5 тысяч новых абонентов

17 августа 2017, 09:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С начала 2017 года Юго-Западный филиал ПАО «Кубаньэнерго»  (дочерняя компания «Россетей») присоединил более 3,5 тысяч новых потребителей. Общая мощность подключенных объектов превысила 52,2 МВт.

Всего с начала года от потребителей Юго-Западного энергорайона поступило более 5,5 тысяч заявок на технологическое присоединение, на общую мощность 104 МВт.

– Более 4,5 тысяч заявок на присоединение к электрическим сетям поступило от физических лиц, так называемых «потребителей льготной категории», мощность энергопринимающих устройств которых не может превышать 15 кВт, и 862 заявки от предпринимателей малого и среднего бизнеса, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Для удобства потребителей в зоне ответственности Юго-Западного филиала Кубаньэнерго действуют центры и пункты по работе с потребителями. Подразделения функционируют по принципу «единого окна». Здесь граждане и представители бизнеса могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, а также оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг. Также потребители могут найти информацию по вопросам технологического присоединения на сайте ПАО «Кубаньэнерго»  ww.kubanenergo.ru.

Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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