Юго-Западный филиал Кубаньэнерго подключил к электросетям более 3,5 тысяч новых абонентов

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17 августа 2017, 09:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
С начала 2017 года Юго-Западный филиал ПАО «Кубаньэнерго» (дочерняя компания «Россетей») присоединил более 3,5 тысяч новых потребителей. Общая мощность подключенных объектов превысила 52,2 МВт.
Всего с начала года от потребителей Юго-Западного энергорайона поступило более 5,5 тысяч заявок на технологическое присоединение, на общую мощность 104 МВт.
– Более 4,5 тысяч заявок на присоединение к электрическим сетям поступило от физических лиц, так называемых «потребителей льготной категории», мощность энергопринимающих устройств которых не может превышать 15 кВт, и 862 заявки от предпринимателей малого и среднего бизнеса, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.
Для удобства потребителей в зоне ответственности Юго-Западного филиала Кубаньэнерго действуют центры и пункты по работе с потребителями. Подразделения функционируют по принципу «единого окна». Здесь граждане и представители бизнеса могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, а также оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг. Также потребители могут найти информацию по вопросам технологического присоединения на сайте ПАО «Кубаньэнерго» ww.kubanenergo.ru.
Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.