В Тверьэнерго обеспокоены низкой платежной дисциплиной управляющих компаний

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко принял участие в заседании круглого стола, который прошел в Законодательном Собрании Тверской области и был посвящен платёжной дисциплине управляющих компаний (УК). В обсуждении актуальной темы также участвовали депутаты, представители исполнительной власти, сбытовых и территориальных сетевых организаций.



Дискуссия была посвящена вопросам низкой платёжеспособности УК за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества многоквартирных домов. По данным гарантирующего поставщика электроэнергии ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», на сегодняшний день в Тверской области сложилась одна из самых проблемных ситуаций в стране, связанных с уклонением исполнителей коммунальных услуг от оплаты потребленной электроэнергии. По состоянию на 1 июля 2017 года, общий долг УК Верхневолжья составил 366 млн. рублей. Это прямой убыток для всех игроков электроэнергетического рынка, в том числе и для электросетевых компаний, так как недополучая средства потребителей, гарантирующий поставщик электроэнергии не может производить своевременную оплату услуг по транспортировке энергоресурсов.



Выступая в качестве эксперта, руководитель тверского филиала МРСК Центра Вадим Юрченко подтвердил, что проблема задолженности УК, действительно, стоит очень остро. От платёжной дисциплины напрямую зависит надёжное и бесперебойное электроснабжение региона. «Сетевые компании не получают денежные средства на содержание, развитие и поддержание нормального технического состояния электросетевого комплекса. Мы за то, чтобы законодательно повысить уровень ответственности всех участников процесса по поставке электроэнергии до конечного потребителя за бездействие в вопросах оплаты ресурса и халатное отношение к выполнению своих прямых обязательств».



В качестве примера Вадим Юрченко привел проблему, сложившуюся в городе Белый Тверской области, где одна из УК, а также ряд товариществ собственников жилья в течение длительного периода времени сознательно препятствуют приемке общедомовых приборов учета в 63 многоквартирных жилых домах. В результате этого Тверьэнерго несет убытки, в свою очередь выполняя весь комплекс обязательств по транспорту электрической энергии перед потребителями в рамках балансовой принадлежности (до границы жилого дома). Аналогичные ситуации встречаются и в других муниципалитетах тверского региона.



Кроме того, халатное отношение УК к вопросам содержания внутридомовых электрических сетей также напрямую влияет на сверхнормативный размер платы за общедомовые нужды. Неудовлетворительное состояние внутридомового электросетевого комплекса приводит к большим техническим потерям ресурса, а отсутствие контроля – к потерям электроэнергии, связанным с незаконными подключениями к сетям (безучетное потребление).



В настоящее время в тверском филиале МРСК Центра рассматриваются механизмы, которые в рамках правового поля могли бы снять проблему недобросовестной деятельности управляющих компаний. В частности - вопросы, связанные с привлечением к административной ответственности руководителей УК, которые не осуществляют своевременную установку и приемку общедомовых приборов учета вопреки требованиям действующего законодательства.