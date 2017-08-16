 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

В августе ООО "НПП "ИТЭЛМА" поставит еще 15000 комплектов устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" на Дальний Восток

В августе ООО НПП ИТЭЛМА поставит еще 15000 комплектов устройств ЭРА-ГЛОНАСС на Дальний Восток

17 августа 2017, 17:01
Рубрика: Россия
Метки: ГЛОНАСС

Обсудить на форуме

236 просмотров

АО «ГЛОНАСС» и российская компания-производитель устройств вызова экстренных оперативных служб ООО «НПП «ИТЭЛМА» заключили договор о поставке в августе 2017 г. 15 000 комплектов устройств вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» в Дальневосточный федеральный округ. Закупка оборудования осуществляется по результатам запроса предложений, итоги которого были подведены 9 августа 2017 г.

В целом за период с января 2017 г. по 15 августа 2017 г. на Дальний Восток отправлено 22 576 устройств вызова экстренных оперативных служб для установки на импортируемые в Российскую Федерацию подержанные автомобили. До конца августа все очередники, чьи автомобили уже находятся на территории Российской Федерации, получат устройства «ЭРА - ГЛОНАСС».

При этом, в сентябре текущего года количество поставленного в Дальневосточный федеральный округ оборудования превысит 35 000 комплектов.

Напомним, что с 1 января 2017 г. при осуществлении проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 877, в отношении всех транспортных средств необходимо подтверждение соответствия требованию об оснащении устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб.

Компания: Минпромторг РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!