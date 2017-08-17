В поселке Черемушки прошел День Памяти об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Сегодня, 17 августа 2017 года, в день восьмой годовщины с момента аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в рабочем поселке Черемушки (Хакасия) и на самой гидроэлектростанции прошли траурные мероприятия.



Техногенная катастрофа произошла в машинном зале СШ ГЭС 17 августа 2009 года в 8 часов 13 минут по местному времени. В результате разрушения гидроагрегата № 2 Саяно-Шушенской ГЭС произошел выброс воды из кратера турбины. Потоком воды был залит машинный зал, повреждено силовое, вспомогательное оборудование, обрушены строительные конструкции здания машинного зала. Все десять гидроагрегатов вышли из строя. Погибли 75 человек.



Ровно в 8 часов 13 минут местного времени по громкой радиосвязи на всех объектах Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса и центральной площади Черемушек в память о погибших в трагедии была объявлена Минута молчания. Под звуки метронома сотрудники станции и специалисты подрядных организаций на несколько минут прекратили работу, чтобы вспомнить родных и близких, своих коллег и товарищей. В течение дня к «Памятным доскам» - плакатам с портретами погибших, традиционно организованным в машинном зале станции, на каждой технологической отметке здания ГЭС – 310, 315, 320, 327 и в холле станции, гидроэнергетики несли живые цветы. Поминальные мероприятия, которые посетил Глава Республики Хакасия Виктор Зимин, прошли и на Уйском кладбище. Здесь в часовне Семи отроков Эфесских прошла Божественная Литургия.



К участию в траурных мероприятиях сегодня присоединились все сотрудники холдинга РусГидро. Энергетики – работники московского офиса, филиалов и ДО компании, располагающихся практически во всех часовых поясах России, так же почтили минутой молчания своих коллег, погибших в техногенной катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС.