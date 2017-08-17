Жители дагестанского поселка сами отключили трансформатор, чтобы заставить оплачивать электроэнергию новых поселенцев

Очередной рейд по пресечению бездоговорного и безучетного энергопотребления ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») провела на этой неделе в зоне ответственности своего Центрального отделения. Управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов принял личное участие в проверке крупных потребителей юридического сектора поселка «Сулак» (пригород Махачкалы), поскольку уверен в том, что контрольные рейды – один из наиболее действенных методов профилактики хищений электроэнергии.

Первым пунктом осмотра стал оптовый супермаркет «Глобус», где были сняты показания счетчика для дальнейшей проверки их соответствия базе данных компании. В гостиничном комплексе «Одиссей», куда направилась комиссия, было обнаружено несоответствие номера эксплуатируемого счетчика номеру, зафиксированному в документации. А вот предприниматель и хозяин гостиничного комплекса «Раде» решил сэкономить на оплате электроэнергии - на деле являясь владельцем целого комплекса коттеджных домов для отдыхающих, в базе данных энергосбытовой компании этот абонент проходил как физлицо. Выявить проблемные участки, определить место потери ресурса помогает также сведение баланса поступления и потребления электроэнергии на локальных трансформаторных подстанциях. Хозяин придорожного кафе «Очаг» охотно продемонстрировал комиссии свой счетчик, предоставил квитанции об оплате, но энергетики все же зафиксировали факты нарушения - непреднамеренного. Специалисты сверят показания приборов учета, включенные сбытовой компанией в полезный отпуск электроэнергии, проанализируют текущие расходы электроэнергии потребителей с данными других расчетных периодов, а также проверят соответствие абонентов той или иной тарифной группе потребителей.

Нестандартную ситуацию наблюдали специалисты энергокомпании в поселке «Караман». Жители трех улиц отключили свой трансформатор и остались без электроснабжения. Как разъяснил местный житель, «эта мера принята нами самостоятельно для того, чтобы воздействовать на новых поселенцев данной улицы, которые не производят оплату за электроэнергию». Как оказалось, из-за нескольких нерадивых потребителей страдают сотни людей, которые своевременно производят оплату, но, несмотря на это, получают уведомления об отключении своих домов от сети. Энергетики запланировали встречу с администрацией поселка для принятия мер воздействия на неплательщиков.

«Проверки и рейды проводятся не вслепую, - отмечает начальник диспетчерского отдела ПАО «ДЭСК» Карим Пахрудинов. – Делаем серьёзный анализ: сравниваем объёмы отпущенной электроэнергии и фактически оплаченной. То есть, если мы видим, что магазин довольно большой, а потребляет всего 1000 кВт.ч, то это, конечно, вызывает подозрение. Проверяя объекты, где эта разница велика, выявляем факты безучётного или бездоговорного потребления». Данные обо всех фактах нарушения потребления электроэнергии, зафиксированные во время рейдовых мероприятий, специалисты энергосбытовой компании передают в соответствующие службы для принятия дальнейших мер. При этом в ходе рейдов энергетики не только выявляют факты правонарушений, но и проводят разъяснительную работу с потребителями, рассказывая о последствиях воровства электричества и самовольного подключения к сетям. «Во избежание неприятностей потребителям достаточно выполнить все требования законодательства: сразу же оформить документы, обратившись в энергокомпанию. При заключении договора с новым собственником объекта специалисты производят проверку, во время которой выявляются все дефекты и нарушения – и в монтаже проводки, и в работе прибора учёта», - отметил управляющий директор ПАО «ДЭСК» М. Гитинов.