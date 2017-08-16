ЗиО-Подольск модернизирует парогенератор для Балаковской АЭС

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17 августа 2017, 09:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в энергомашиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) доставлен парогенератор ПГВ-1000М с Балаковской АЭС.
Парогенераторы - это основные теплообменные аппараты ядерного острова атомной станции. В состав реакторной установки ВВЭР-1000 входят четыре парогенератора ПГВ-1000М, предназначенные для генерации сухого насыщенного пара. Тепловая мощность парогенератора - 750 МВт, паропроизводительность – 1470 т/ч, масса парогенератора – 307 тонн, расчётная масса с комплектующим оборудованием – 424,2 т.
Доставленный на «ЗиО-Подольск» парогенератор был изготовлен в 1988 году на ПО «Атоммаш» и хранился на Балаковской АЭС.
С учётом текущего технического состояния парогенератора (ПГ-4) на 3-м блоке Балаковской АЭС руководство атомной станции совместно с главным конструктором – ОКБ «Гидропресс» – приняло решение о его замене. Для применения парогенератора необходимо провести ряд обследований и модернизаций с целью подтверждения его проектных характеристик. По настоянию Ростехнадзора эти работы будут проводиться в ПАО «ЗиО-Подольск». В настоящее время утверждена рабочая программа обследования парогенератора с целью подтверждения возможности его применения.
Специалисты проведут контроль теплообменных труб и перемычек коллекторов вихретоковым методом, неразрушающий контроль корпусных сварных соединений в доступных местах, заменят штуцеры и патрубки. В случае выявления отклонений от конструкторской документации и нормативных документов будет составлен перечень ремонтно-восстановительных работ. После их окончания пройдут гидравлические испытания парогенератора.