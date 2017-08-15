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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Долг Мурманской областной электросетевой компании перед Колэнерго достиг 304 млн рублей

Долг Мурманской областной электросетевой компании перед Колэнерго достиг 304 млн рублей

17 августа 2017, 10:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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 Один из самых крупных должников перед филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») - АО «МОЭСК».

На сегодняшний день просроченная дебиторская задолженность Мурманской областной электросетевой компании за услуги по передаче электроэнергии составляет 304 млн рублей или треть суммарной задолженности всех потребителей. Ее рост с начала текущего года  составил 11 %.

Как отметил директор филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» Сергей Викулин: «Практика работы с МОЭСК показывает, что обращения в адрес должника, переговоры и прочие досудебные методы работы не приносят существенного результата. Предприятие игнорирует  взятые на себя обязательства по реструктуризации долгов, не предпринимает мер по снижению задолженности».

Специалисты Колэнерго вынуждены через суд взыскивать денежные средства по просроченным долгам. В настоящее время в судебном производстве находятся 4 иска к МОЭСК, в том числе по взысканию пени за несвоевременную оплату за потребленные энергоресурсы.   

- Хронические неплатежи потребителей осложняют модернизацию электросетевых объектов, ограничивают возможность технологического присоединения новых потребителей и, в целом, отрицательно сказываются на темпах развития сетевой инфраструктуры региона, - подчеркнул директор Колэнерго Сергей Викулин.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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