Арестуют ли имущество АО "Аэропорт Элиста" за долги перед гарантирующим поставщиком электроэнергии?

Алюминий возвращается в дома
18 августа 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
Сотрудники АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу «Россети») приняли участие в рабочей встрече с представителями АО «Аэропорт Элиста» и УФССП России по РК по вопросам исполнения исполнительных документов в отношении взыскания долга за потребленный энергоресурс с АО «Аэропорт Элиста».
Начальники юридического отдела АО «Калмэнергосбыт» Марина Сарылова, отдела безопасности Общества Владимир Доногруппов, начальник отдела – старший судебный пристав Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по РК Ноган Эрмялиева и главный бухгалтер АО «Аэропорт Элиста» Тамара Шпакова обсудили схему погашения образовавшейся задолженности перед гарантпоставщиком Республики Калмыкия.
Участники рабочей встречи отметили, что по состоянию на 08.08.2017 в отношении АО «Аэропорт Элиста» на исполнении находится 212 исполнительных производств на общую сумму 143 млн 956 тыс. рублей. Из них взыскателем по 37 исполнительным производствам на сумму 20 млн 608 тыс. рублей является АО «Калмэнергосбыт».
Как отметила Марина Сарылова, по результатам встречи были приняты решения, направленные на своевременное и полное исполнение требований исполнительных документов в рамках исполнительных производств в отношении АО «Аэропорт Элиста» с принятием мер принудительного характера, в том числе, по наложению ареста на имущество должника первой, второй, третьей и четвертой очереди согласно ч.1 ст. 94 ФЗ «Об исполнительном производстве».