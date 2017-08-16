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18 августа 2017, 17:38
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017
Компания РИЭЛТА представит на форуме «Армия-2017» комплекс адресных устройств охранно-пожарной сигнализации для различных сфер применения!
Комплекс состоит из:
1. Линейка адресных охранных, пожарных и технологических извещателей в составе:
- Извещатели охранные оптико-электронные с различными зонами обнаружения
- Извещатели пожарные комбинированные дымовые и тепловые
- Извещатель пожарный газовый;
- Извещатели пожарные ручные;
- Оповещатели охранно-пожарные звуковые или светозвуковые;
- Извещатели пожарные пламени инфракрасные, 3ИК или ИК+УФ;
- Извещатели охранные точечные магнитоконтактные;
- Извещатели охранные поверхностные звуковые;
- Сигнализаторы тревожные затопления
- Блоки ввода-вывода.
Устройства могут быть выполнены в различном исполнении:
- пластик или металл;
- российская или импортная элементная база;
- для внутренней установки или во всепогодном исполнении;
- обычное, морское или взрывозащищенное исполнение;
2. Линейки охранных и пожарных адресных радиоканальных извещателей «Ладога-РК» с радиорасширителем подключаемым в адресный шлейф.
3. Приемно-контрольные приборы для контроля состояния извещателей и передачи информации на пульт централизованного наблюдения.
Особенности:
- Возможность реализации с применением отечественной элементной базы;
- Адресная линия связи RS-485;
- Кольцевой адресный шлейф с изолятором КЗ в каждом извещателе;
- Повторитель RS-485 в каждом извещателе;
- Длина линии связи между соседними элементами не менее 1 км.
- Возможность интеграции с различными АСУТП
Комплекс разработан в интересах ФКУ Главного Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации