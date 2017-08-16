 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Компания РИЭЛТА представит на форуме "Армия-2017" комплекс адресных устройств охранно-пожарной сигнализации для различных сфер применения

Компания РИЭЛТА представит на форуме Армия-2017 комплекс адресных устройств охранно-пожарной сигнализации для различных сфер применения

18 августа 2017, 17:38
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017

Обсудить на форуме

203 просмотра

Компания РИЭЛТА представит на форуме «Армия-2017» комплекс адресных устройств охранно-пожарной сигнализации для различных сфер применения!

Комплекс состоит из:
1. Линейка адресных охранных, пожарных и технологических извещателей в составе:
- Извещатели охранные оптико-электронные с различными зонами обнаружения
- Извещатели пожарные комбинированные дымовые и тепловые
- Извещатель пожарный газовый;
- Извещатели пожарные ручные;
- Оповещатели охранно-пожарные звуковые или светозвуковые;
- Извещатели пожарные пламени инфракрасные, 3ИК или ИК+УФ;
- Извещатели охранные точечные магнитоконтактные;
- Извещатели охранные поверхностные звуковые;
- Сигнализаторы тревожные затопления
- Блоки ввода-вывода.
Устройства могут быть выполнены в различном исполнении:
- пластик или металл;
- российская или импортная элементная база;
- для внутренней установки или во всепогодном исполнении;
- обычное, морское или взрывозащищенное исполнение;

2. Линейки охранных и пожарных адресных радиоканальных извещателей «Ладога-РК» с радиорасширителем подключаемым в адресный шлейф.

3. Приемно-контрольные приборы для контроля состояния извещателей и передачи информации на пульт централизованного наблюдения.

Особенности:
- Возможность реализации с применением отечественной элементной базы;
- Адресная линия связи RS-485;
- Кольцевой адресный шлейф с изолятором КЗ в каждом извещателе;
- Повторитель RS-485 в каждом извещателе;
- Длина линии связи между соседними элементами не менее 1 км.
- Возможность интеграции с различными АСУТП

Комплекс разработан в интересах ФКУ Главного Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

Компания: Армия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!