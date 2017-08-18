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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" оперативно восстановило электроснабжение в Колпинском районе Петербурга

Ленэнерго оперативно восстановило электроснабжение в Колпинском районе Петербурга

18 августа 2017, 15:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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Специалисты ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») оперативно восстановили электроснабжение Колпинского района Санкт-Петербурга после отключения кабельной линии 6 кВ. С 13.50 все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, осмотрели линию, обнаружили место повреждения и оперативно выполнили ремонтные работы. Отключение затронуло небольшую часть потребителей района.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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