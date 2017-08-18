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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" подключило к электросетям дачный поселок в Гатчинском районе Ленобласти

Ленэнерго подключило к электросетям дачный поселок в Гатчинском районе Ленобласти

18 августа 2017, 14:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 400 кВт мощности дачному поселку Чикинское озеро в Гатчинском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110 кВ №142 «Батово».

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты реконструировали 2,2 км воздушной линии 10 кВ и заменили 48 опор. Также смонтирована трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и построена линия 0,4 кВ до энергопринимающих устройств объекта.

Чикинское озеро – дачное некоммерческое партнерство в Гатчинском районе Ленинградской области в 70 км от Санкт- Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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