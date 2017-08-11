Министр энергетики РФ Александр Новак пригласил представителей Турции на РЭН-2017

В ходе 86-й Измирской международной ярмарки Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак пригласил представителей турецких органов власти, науки и бизнес-сообщества принять участие в Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 3 по 7 октября 2017 года.



В ходе мероприятий ярмарки Министр отметил, что благодаря усилиям лидеров стран удалось создать условия для поступательного восстановления российско-турецких отношений.



«Открыта новая глава отношений, обозначен настрой на формирование новой повестки торгово-экономического сотрудничества. Уверенно восстанавливается товарооборот между странами: за первые полгода 2017 года он вырос на 28%. Активно развивается инвестиционное взаимодействие между странами. По экспертным оценкам, общая сумма инвестиционных проектов России в Турции составляет более 10 млрд долларов США. Аналогичный объем инвестиций вложен нашими турецкими партнерами при реализации проектов в России», — сказал Александр Новак.



В настоящее время в работе РЭН-2017 уже подтвердили свое участие делегаты из более чем 30 стран мира.



Справка:

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики«Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 3 по 7 октября 2017 года. В Форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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