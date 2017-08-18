Новак: Уложено уже более 170 км газопровода "Турецкий поток"

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18 августа 2017, 16:44
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
В настоящее время уложено более 170 километров газопровода "Турецкий поток", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе сессии 86-й Измирской международной ярмарки.
"В мае текущего года на российской побережье Черного моря началось строительство морской части газопровода. В настоящий момент уложено свыше 170 километров газопровода", - сказал Новак, напомнив, что "Турецкий поток" призван улучшить газоснабжение Турции и диверсифицировать поставки газа в Европу.
"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год).
Источник: ПРАЙМ.