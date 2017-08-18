 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Новак: Уложено уже более 170 км газопровода "Турецкий поток"

Новак: Уложено уже более 170 км газопровода Турецкий поток

18 августа 2017, 16:44
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ ПОТОК

Обсудить на форуме

235 просмотров

В настоящее время уложено более 170 километров газопровода "Турецкий поток", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе сессии 86-й Измирской международной ярмарки.

"В мае текущего года на российской побережье Черного моря началось строительство морской части газопровода. В настоящий момент уложено свыше 170 километров газопровода", - сказал Новак, напомнив, что "Турецкий поток" призван улучшить газоснабжение Турции и диверсифицировать поставки газа в Европу.

"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год).

Источник: ПРАЙМ.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!