Промышленность в июле росла, в отличие от доходов населения

Статистический сборник Росстата по социально-экономическому положению РФ в июле полностью подтвердил предварительные сводки: признаков, свидетельствующих об ускорении роста, нет. Напротив, и снижение темпов роста в промпроизводстве в июле до 1,1% год к году, и приостановка роста внутреннего спроса объективны. Пока третий квартал для экономики не обещает быть хуже второго, но не более того. Хорошая новость июля — довольно сильная динамика в строительстве. Плохая — снижение реальных располагаемых доходов населения даже при ощутимо сократившейся инфляции.



Как следует из отраслевой части сводки Росстата, отмеченный впервые за последние полгода небольшой спад в обработке обеспечен в первую очередь довольно чувствительным торможением выпуска в металлургии (минус 4,5% год к году) и сокращением на 1,5% год к году объема монтажа и ремонта оборудования. В случае с металлургией речь идет о продолжении спада, начавшегося еще в мае 2017 года: это сокращение выпуска в черной металлургии и медной промышленности и стагнация в производстве алюминия. Второй фактор — остановка роста в химпроме: в июле в этом секторе рост производства составил 0,9%, тогда как в первом полугодии объем производства химической продукции рос на 7,4% год к году. В целом предположение о том, что ряд экспортно-ориентированных отраслей за пределами ТЭКа действительно оказался сильно чувствительным к курсовым колебаниям начала лета, видимо, подтверждается — динамика в этих секторах следует за рублем.



Спад в сельском хозяйстве при этом оказался весьма невелик. Год к году промпроизводство в аграрном секторе в июле сократилось на 2,7%. Учитывая, что в 2017 году из-за позднего начала агросезона показатели год к году искажены во времени, итоговое сокращение может быть небольшим, а июльская дефляция по продовольственным товарам косвенно это подтверждает. Статистика по строительному сектору также выглядит позитивно: в июле объем работ в секторе рос год к году на 7,1%, стройка находится в зоне роста с мая, и здесь, в отличие от большинства других секторов, можно говорить и о «прохождении дна», и об ускорении.



Впрочем, несмотря на вполне существующий оптимизм в промышленности, июльская ситуация с ее ценовой политикой показывает: все совсем не так хорошо, как выглядит в опросах. Цены в обработке в июле 2017 года продолжили снижаться, это происходит, по сути, с начала года (после сезонного повышения в январе), снижение цен сконцентрировано в готовой продукции, а не в материалах для дальнейшей переработки. На фоне в целом вполне удовлетворительных показателей общего выпуска, как и предполагалось аналитиками, остановка происходит в секторах, стартовавших в восстановительных процессах ранее других,— хотя промышленность вполне способна расти и далее темпами выше июльских, стабильности от этого процесса ждать не стоит.



Довольно неожиданным стало снижение в июле реальных располагаемых доходов населения — оно составило 0,9% после стабилизации в июне, притом что среднемесячная реальная зарплата июля увеличилась рекордно: 4,6% прироста год к году, и причинами является не только июльское снижение инфляции, но и высокий номинальный рост — 8,6% год к году. К концу 2017 года средняя зарплата в РФ гарантированно превысит 40 тыс. руб. в месяц — год стартовал со среднего показателя 35 тыс. руб. «Исчезновение» доходов от собственности в доходах даже при падающей инфляции — процесс, который вряд ли закончится в 2017 году, по итогам года реальные располагаемые доходы в РФ могут не вырасти. При этом впервые с января — и неожиданно на пике занятости в РФ, обеспеченном сезонными сельскохозяйственными и строительными работами,— увеличилась абсолютная численность безработных. По оценке Росстата, в возрастной группе 15–72 года их 3,9 млн человек — на 1,5% больше, чем в июне. Внутренний потребительский спрос при этом также перестал быстро расти: чувствительный к нему оборот розницы в июле вырос всего на 1%, и за январь—июль он все еще меньше (на 0,2%), чем за тот же период 2016 года.



Более подробная статистика с разбивкой по регионам будет доступна лишь позже. Центр развития ВШЭ в июльском выпуске при этом показывает: большинство экономик регионов находится сейчас в зоне роста. Вероятно, как и в случае с отраслевыми особенностями, июльская картина в экономике складывалась из двух процессов: довольно быстрое восстановление в секторах и регионах, начавших этот процесс позже других, и достижение потолка там, где он начался ранее. Восстановительный тренд пока ощутимо сильнее и перекрывает проблемы с ростом там, где рост приостанавливается. С большой вероятностью неплохим экономическим результатам третьего квартала это не помешает — эффект будет ощутимо сильнее к концу 2017 года.



Источник: Коммерсант.

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