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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководитель "Севкавказэнерго" Андрей Ерешкин и мэр Владикавказа Борис Албегов договорились о тесном сотрудничестве

Руководитель Севкавказэнерго Андрей Ерешкин и мэр Владикавказа Борис Албегов договорились о тесном сотрудничестве

18 августа 2017, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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Исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» (входит в группу «Россети») Андрей Ерешкин провел рабочую встречу с главой администрации местного самоуправления г. Владикавказа Борисом Албеговым.

Были подняты вопросы взаимодействия гарантирующего поставщика и мэрии города. Борис Албегов отметил, что ему как бывшему руководителю АО «Севкавказэнерго» известны все проблемы и болевые точки энергосбытовой организации. «Со своей стороны готов выразить слова поддержки Андрею Ерешкину. В наших общих интересах обеспечить стабильное энергоснабжение каждого жителя Владикавказа и всех предприятий города».

Также во время встречи была затронута актуальная для коммунального сектора проблема неплатежей со стороны управляющих компаний и предприятий ЖКХ. Достигнута договоренность о совместной работе в этом направлении, скрупулезном подходе к оценке деятельности предприятий-должников.

Андрей Ерешкин отметил, что проблему неплатежей таких крупных неплательщиков, как МУП «Владикавказские водопроводные сети» и МУП «Владикавказские тепловые сети» можно решить только сообща. «В преддверии отопительного сезона мы должны сделать все возможное для того, чтобы не допустить отключения электроснабжения на указанных предприятиях, и достичь максимального уровня оплаты с их стороны за потребленные ресурсы», - отметил Ерешкин.
По мнению сторон, совместная конструктивная работа в этом направлении будет не только способствовать повышению уровня комфорта горожан, но и положительно скажется на надежности функционирования всей инфраструктуры.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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