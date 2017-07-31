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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сибиряки – на Северо-Кавказском форуме "Машук-2017"

Сибиряки – на Северо-Кавказском форуме Машук-2017

18 августа 2017, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО

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Омские энергетики принимают участие в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2017», который проходит в эти дни в Пятигорске.

Этот социально-образовательный проект направлен на выявление и поддержку инициатив активной молодежи. Среди  перспективных россиян – команда ПАО «Россети». В нее вошли 10 молодых специалистов из регионов присутствия компании.

ПАО «МРСК Сибири» представляет ведущий экономист управления труда и заработной платы департамента управления персоналом филиала «Омскэнерго»  Анна Оводова. В этом году она возглавила совет молодых специалистов предприятия и приняла участие в международном форуме молодых энергетиков «Форсаж-2017», где начинающие энергетики со всех регионов страны представляли свое видение решения проблем отрасли.

На Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2017» молодых специалистов обещают погрузить в приоритетные вопросы развития различных регионов, дать мотивацию к непрерывному саморазвитию, формированию лидерских качеств и развитию профессиональных компетенций, а также вовлечь в проектную и научно-исследовательскую деятельность. Планируется, что итогом станет понятный каждому участнику выработанный алгоритм: как возникшую профессиональную идею переработать в конкурентоспособный проект. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
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