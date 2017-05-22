"Силовая Электроника": нельзя пропустить

24- 26 октября 2017 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет 14-я Международная выставка «Силовая Электроника». Почему специалистам в области силовой электроники нельзя пропустить выставку? Вот основные причины:

Выставка «Силовая Электроника» – единственная в России специализированная выставка, которая представляет широкий спектр компонентов и систем силовой электроники для различных отраслей промышленности. На выставке будет представлено более 200 известных брендов продукции.

Посетив выставку, специалисты смогут провести прямые переговоры с поставщиками и заключить выгодные контракты. В выставке примут участие более 80 компаний , в числе которых глобальные игроки рынка и крупнейшие отечественные производители/ Также объединенные экспозиции предприятий представят Департамент РЭП Минпромторга РФ и Ассоциация «Электропитание».

, в числе которых глобальные игроки рынка и крупнейшие отечественные производители/ Также объединенные экспозиции предприятий представят Департамент РЭП Минпромторга РФ и Ассоциация «Электропитание». Участие в деловой программе выставки и бесплатные консультации экспертов на стендах компаний-участников позволят специалистам получить информацию о тенденциях развития отрасли и найти решения технических задач.

Бесплатный электронный билет и более подробная информация о выставке — на сайте www.powerelectronics.ru