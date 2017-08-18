Специалисты "Карелэнерго" провели урок по электробезопасности в Петрозаводске

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18 августа 2017, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО
Урок по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему для участников детского лагеря на базе творческой студии в городе Петрозаводске провел психолог филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго».
Ирина Лезова рассказала детям о том, как спасти человека, попавшего под напряжение. В ходе практического занятия ребята учились оказывать первую медицинскую помощь на специальном тренажере: каждый попробовал свои знания и силы, чтобы оживить манекен Гошу, и с воодушевлением закрепил навыки реанимации условного пострадавшего.
Обучающие занятия, проводимые филиалом «Карелэнерго», стали доброй традицией. Профилактика знаний по электробезопасности помогает уберечь детей от беды, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения.
С этой целью создан интерактивный портал МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством», где собраны обучающие картинки, игры и фильмы. Портал будет интересен не только детям, но и родителям. Ведь именно с родительской заботы начинается вступление ребят во взрослую жизнь и познание окружающего мира.Электричество может быть не только полезным, но и опасным – об этом взрослые должны постоянно напоминать своим детям, развивая в них чувство ответственности за свою жизнь и жизни близких людей.
Адрес портала о безопасном электричестве в Интернете: http://electrofriend.mrsksevzap.ru/home.