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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тулэнерго предлагает потребителям интерактивные сервисы для подачи заявки на техприсоединение

Тулэнерго предлагает потребителям интерактивные сервисы для подачи заявки на техприсоединение

18 августа 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Использование интерактивного сервиса «Личный кабинет» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» позволит получить дополнительное преимущество при оформлении заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей филиала «Тулэнерго» категории «Малый и средний бизнес».

После несложной процедуры регистрации на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу http://www.mrsk-cp.ru/ потребители категории «Малый и средний бизнес» смогут подать заявку через «Личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество - сетевая организация предусматривает возможность выполнения  техприсоединения и выдачи оферты за более короткий срок. Кроме того, сервис предлагает воспользоваться другими видами услуг.

Напомним, что заявки на технологическое присоединение в «Личном кабинете» принимаются от:

∙ физических лиц по одному источнику электроснабжения – до 15 кВт (включительно);

∙ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств – до 150 кВт (включительно);

∙ физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное присоединение передвижных объектов по одному источнику электроснабжения – до 150 кВт (включительно);

∙ физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное присоединение (при наличии договора на техприсоединение с сетевой организацией) по одному источнику электроснабжения.

Консультации и ответы по всем вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), и у сотрудников Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» в  городе Туле ул. Тимирязева, д. 99 при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-29.

Кроме того, подать заявку на присоединение к сетям можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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