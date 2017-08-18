Тулэнерго предлагает потребителям интерактивные сервисы для подачи заявки на техприсоединение

Портал RusCable.Ru заключил сотрудничество
18 августа 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Использование интерактивного сервиса «Личный кабинет» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» позволит получить дополнительное преимущество при оформлении заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей филиала «Тулэнерго» категории «Малый и средний бизнес».
После несложной процедуры регистрации на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу http://www.mrsk-cp.ru/ потребители категории «Малый и средний бизнес» смогут подать заявку через «Личный кабинет» и сразу получить дополнительное преимущество - сетевая организация предусматривает возможность выполнения техприсоединения и выдачи оферты за более короткий срок. Кроме того, сервис предлагает воспользоваться другими видами услуг.
Напомним, что заявки на технологическое присоединение в «Личном кабинете» принимаются от:
∙ физических лиц по одному источнику электроснабжения – до 15 кВт (включительно);
∙ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств – до 150 кВт (включительно);
∙ физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное присоединение передвижных объектов по одному источнику электроснабжения – до 150 кВт (включительно);
∙ физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на временное присоединение (при наличии договора на техприсоединение с сетевой организацией) по одному источнику электроснабжения.
Консультации и ответы по всем вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), и у сотрудников Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» в городе Туле ул. Тимирязева, д. 99 при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-29.
Кроме того, подать заявку на присоединение к сетям можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.