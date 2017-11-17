В Мордовии в будущем году запустят четыре новых завода

Алюминий возвращается в дома
18 августа 2017, 17:11
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
В Мордовии завершается строительство четырех новых заводов по выпуску импортозамещающих товаров: кабельной и светотехнической продукции, а также современных лекарств.
Об этом шла речь в ходе рабочей встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева и врио главы РМ Владимира Волкова.
- Четыре новых завода строим, причем это заводы, которые будут выпускать самую современную продукцию, которую еще не выпускали в России, - проинформировал Владимир Волков.
По словам руководителя региона, новые предприятия заработают уже к середине следующего года. Они будут производить продукцию для кабельной и светотехнической отраслей, а также медицинские препараты - в том числе полностью отечественные антибиотики последнего поколения.
Источник: Российская газета.