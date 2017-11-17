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Отраслевые новости: Россия

В Мордовии в будущем году запустят четыре новых завода

В Мордовии в будущем году запустят четыре новых завода

18 августа 2017, 17:11
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

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В Мордовии завершается строительство четырех новых заводов по выпуску импортозамещающих товаров: кабельной и светотехнической продукции, а также современных лекарств.

Об этом шла речь в ходе рабочей встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева и врио главы РМ Владимира Волкова.

- Четыре новых завода строим, причем это заводы, которые будут выпускать самую современную продукцию, которую еще не выпускали в России, - проинформировал Владимир Волков.

По словам руководителя региона, новые предприятия заработают уже к середине следующего года. Они будут производить продукцию для кабельной и светотехнической отраслей, а также медицинские препараты - в том числе полностью отечественные антибиотики последнего поколения.

Источник: Российская газета.

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