 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За полгода Белгородэнерго комплексно реконструировало в регионе 155 километров сельских ЛЭП

За полгода Белгородэнерго комплексно реконструировало в регионе 155 километров сельских ЛЭП

18 августа 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ЛЭП

Обсудить на форуме

176 просмотров

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в первом полугодии провели комплексную реконструкцию 155 километров линий электропередачи 0,4 – 10 кВ в 22 населенных пунктах Белгородской области. Оптимизированы схемы электроснабжения, установлены современные комплектные трансформаторные подстанции, более мощные и со сниженным энергопотреблением.

На первое июля работы полностью завершены в селах Насоново и Засосна Валуйского и Красногвардейского районов, поселке Томаровка и хуторе Калинин Яковлевского района. Наибольший объем реконструкции — свыше 23 км линий — пришелся на село Насоново. Питающую этот населенный пункт линию 10 кВ энергетики вынесли из болотистой местности и зон жилой застройки. Кроме того, вместо отслуживших положенный срок воздушных линий 0,4 кВ из оголенного провода смонтировали современные, с применением самонесущего изолированного провода большего сечения. В результате модернизации была повышена надежность электроснабжения потребителей села, открыты перспективы для развития и подключения новых мощностей.

Продолжаются работы по совершенствованию схемы электроснабжения села Колотиловка Краснояружского района. В первом полугодии здесь построено и реконструировано уже свыше 10 км сетей, установлены 4 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Линии, проходившие по дворовым территориям, демонтированы и вынесены на безопасное расстояние, для разукрупнения ЛЭП большой протяженности установлены дополнительные центры питания.

В селе Коньшино Губкинского района энергетики перестраивают сети на улицах Прохладная, Заречная, Тихая. Уже проложен участок ЛЭП протяженностью 1,2 км и установлены две новые СТП. До конца года в селе будет модернизировано еще 3,6 км линий 0,4 кВ, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения его жителей.

В общей сложности в 2017 году специалисты Белгородэнерго, согласно плану, проведут модернизацию 180 ЛЭП протяженностью 255 км. Всего же за последние пять лет энергетики повысили надежность функционирования уже больше 2,3 тыс. км ЛЭП в 180 городах и селах Белгородской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!