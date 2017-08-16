За полгода Белгородэнерго комплексно реконструировало в регионе 155 километров сельских ЛЭП

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18 августа 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ЛЭП
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в первом полугодии провели комплексную реконструкцию 155 километров линий электропередачи 0,4 – 10 кВ в 22 населенных пунктах Белгородской области. Оптимизированы схемы электроснабжения, установлены современные комплектные трансформаторные подстанции, более мощные и со сниженным энергопотреблением.
На первое июля работы полностью завершены в селах Насоново и Засосна Валуйского и Красногвардейского районов, поселке Томаровка и хуторе Калинин Яковлевского района. Наибольший объем реконструкции — свыше 23 км линий — пришелся на село Насоново. Питающую этот населенный пункт линию 10 кВ энергетики вынесли из болотистой местности и зон жилой застройки. Кроме того, вместо отслуживших положенный срок воздушных линий 0,4 кВ из оголенного провода смонтировали современные, с применением самонесущего изолированного провода большего сечения. В результате модернизации была повышена надежность электроснабжения потребителей села, открыты перспективы для развития и подключения новых мощностей.
Продолжаются работы по совершенствованию схемы электроснабжения села Колотиловка Краснояружского района. В первом полугодии здесь построено и реконструировано уже свыше 10 км сетей, установлены 4 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Линии, проходившие по дворовым территориям, демонтированы и вынесены на безопасное расстояние, для разукрупнения ЛЭП большой протяженности установлены дополнительные центры питания.
В селе Коньшино Губкинского района энергетики перестраивают сети на улицах Прохладная, Заречная, Тихая. Уже проложен участок ЛЭП протяженностью 1,2 км и установлены две новые СТП. До конца года в селе будет модернизировано еще 3,6 км линий 0,4 кВ, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения его жителей.
В общей сложности в 2017 году специалисты Белгородэнерго, согласно плану, проведут модернизацию 180 ЛЭП протяженностью 255 км. Всего же за последние пять лет энергетики повысили надежность функционирования уже больше 2,3 тыс. км ЛЭП в 180 городах и селах Белгородской области.