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Отраслевые новости: Энергетика

Глава МО "Город Саратов" проинспектировал объекты "Re:конструкции 2017"

Глава МО Город Саратов проинспектировал объекты Re:конструкции 2017

18 августа 2017, 17:30
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Глава муниципального образования «Город Саратов» Валерий Сараев по поручению врио Губернатора Саратовской области совершил инспекционный рейд по объектам теплоснабжения города, на которых ведется реконструкция. На данный момент в Саратове идут работы на четырех основных объектах: улица Зарубина, Железнодорожная, Степана Разина, Бахметьевская. В рамках инвестиционной программы «Re: Конструкция 2017» Саратовского филиала «Т Плюс» продолжается реконструкция участков тепломагистралей с наибольшим процентом износа. Новые трубы имеют полиуритановую изоляцию и встроенную систему оперативного дистанционного контроля.

На первом объекте по ул. Зарубина, между ул. Рахова и ул. Чапаева подрядная организация уже заменила 150 погонных метров трубы из 408 и большую часть железобетонных конструкций. Потребителям на время работ горячее водоснабжение подается по временной схеме.

Еще один объект реконструкции по ул. Железнодорожная, между ул. Соколовой и Б. Горной, где ведутся работы по замене 272 погонных метров тепломагистрали. Здесь произведено вскрытие земляного грунта и ведется демонтаж трубы диаметром 720 мм.

Закрыта на данный момент и улица Степана Разина от Большой Казачьей до Слонова. Здесь также меняют старый участок теплотрассы протяженностью 306 метров диаметром 720 мм на новый. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Последней точкой стало посещение улицы Бахметьевской, где на участке от ул. Рахова до ул. Чапаева ведется реконструкция тепловых сетей. Уже произведена замена более 450 м трубы диаметром 630 мм. Идет благоустройство территории. Выполнено 50% объема работ по обратной засыпке канала теплотрассы и щебенению.

«Каждый участок в однотрубном исполнении составляет порядка километра. Тепловые сети будут выполнены в предизолированном состоянии с системой оперативно-дистанционного контроля, то есть сигнал поступит сразу к диспетчеру при любом повреждении. Это поможет нам еще быстрее реагировать», - рассказал технический директор-главный инженер Территориального управления по теплоснабжению г. Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Кантемиров.

Установлены сроки окончания работ. Монтаж теплосети закончат к 15 сентября включительно, а по 30 сентября будет проведено благоустройство территории после вскрышных работ.

Глава города Валерий Сараев поставил задачу сократить сроки реконструкции данных участков. Основной объем работ должен быть завершен началу сентября. При этом представители теплоснабжающей организации должны минимизировать отключения воды жителям города.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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