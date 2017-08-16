2,4 тыс. астраханских потребителей получили 32 МВт мощности по договорам технологического присоединения с начала года

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22 августа 2017, 10:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
За 7 месяцев 2017 года специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») исполнили обязательства по 2,4 тыс. договорам на технологическое присоединение на общую мощность свыше 32 МВт. Всего в филиале приняли 2,9 тыс. заявок от потребителей и заключили 2,5 тыс. договоров на технологическое присоединение.
Среди наиболее крупных заявителей в текущем году - ООО "Международный расчетный центр "Энергохолдинг" (4,9 МВт), ООО "Солянка" (6 МВт), ОАО ПСК "Строитель Астрахани" (1МВт), Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (0,7 МВт).
Наиболее активно технологическое присоединение на территории Астраханского области ведется в сфере малого бизнеса и индивидуального жилищного строительства. Их доля в общем количестве исполненных договоров техприсоединения составляет порядка 28%.
Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу региона, составляют 86,7% потребностей в техприсоединении.
Справочно:
Для субъектов малого и среднего бизнеса Астраханской области подача заявки на присоединение к электросети возможна в большинстве МФЦ региона. Потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку через корпоративный сайт МРСК Юга mrsk-yuga.ru . Там же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Такой способ подачи заявки сократит количество обязательных визитов в офисы компании.
Другой полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по ТП. Проходят такие приемы еженедельно по пятницам в астраханском филиале МРСК Юга по адресу: Астрахань, ул. Красная Набережная, 32. (тел.: 79-29-59, 79-29-73). Здесь же потребители могут получить консультации квалифицированных специалистов по вопросам подключения к электрическим сетям компании.