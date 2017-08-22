21 августа 2017 года, Министр промышленности и торговли, председатель Российской части Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Денис Мантуров встретился с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.



В начале беседы Денис Мантуров принес египетской стороне соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате железнодорожной катастрофы 11 августа 2017 г. в окрестностях Александрии. Глава Минпромторга отметил, что несмотря на непростую ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, российско-египетские отношения продолжают уверенно развиваться.



«Мы настроены продолжать эффективное взаимодействие с Вашей страной в политической, экономической, военно-технической и других сферах» - сказал Министр.



В ходе встречи обсуждалось развитие одного из стержневых проектов российско-египетского сотрудничества – создание Российской промышленной зоны в Египте, которую предполагается разместить в районе г. Порт-Саид Восточный.



"Мы находимся в активном поиске инвесторов из России, которые заинтересованы в размещении своих производств.Широкий круг российских компаний готов рассматривать возможность участия в проекте», - сказал Денис Мантуров.



Министр рассказал, что совместно с представителями Администрации Особой экономической зоны Суэцкого канала были уточнены границы земельного участка общей площадью 525 Га и варианты планировки территории, а также завершена разработка концепции, бизнес-плана и мастер-плана РПЗ.



В то же время, Денис Мантуров отметил, что российская сторона рассчитывает на поддержку египетского правительства в части прорабатываемых мер поддержки административного и финансового порядка.



Денис Мантуров отметил, что для перехода на следующую фазу реализации данного проекта необходимо подписать Межправительственное соглашение, которое в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве Египта.



В ходе встречи собеседники отметили позитивные сдвиги в работе над проектом создания зоны свободной торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза и Арабской Республикой Египет.



Решение о начале соответствующих переговоров с Египтом было принято главами государств Союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года.



«Мы удовлетворены результатами, достигнутыми на пути подключения Египта к зоне свободной торговли с ЕАЭС и рассчитываем на поддержку Российской Федерации» - сказал Самех Шукри.



Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос трехстороннего российско-венгерско-египетского договора по поставке 700 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог. Российско-венгерским Консорциумом были решены вопросы, связанные с привлечением связанного экспортного финансирования по линии венгерского EXIMBANK со страховым покрытием венгерского MEHIB и российского АО «ЭКСАР» на предельно выгодных для Египта условиях. Таким образом, Консорциум в полном объеме выполнил основные требования египетской стороны в отношении технических характеристик, цены вагонов и условий финансирования сделки.