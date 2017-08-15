Филиал "Тулэнерго" завершил капитальный ремонт подстанций 110 кВ "Подземгаз", "Огаревка" и 35 кВ "Ненашево"

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22 августа 2017, 13:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
В производственном отделении «Тульские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжается комплексный капитальный ремонт энергооборудования, направленный на повышение надежности электросетевого комплекса.
Ремонтные работы завершены на 3 подстанциях - 110/6 кВ «Подземгаз», 110/35/6 кВ «Огаревка» и 35/10 кВ «Ненашево». Кроме того, отремонтированы 32 выключателя 6-110 кВ и 65 разъединителей 35-110 кВ.
На подстанциях 35/6 кВ «Санталово», 110/10/6 кВ «Мясново», 110/35/10 кВ «Алешня», 35/10 кВ «Борисово» проведен ремонт силовых трансформаторов мощностью 51,3 МВА.
На воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 110 кВ произведена замена 10 опор. Для предотвращения технологических нарушений на ВЛ 35-110 кВ из-за падения веток и деревьев на провода расчищены и расширены трассы общей площадью 106,87 га.
В распределительных сетях 0,4-6/10 кВ отремонтированы 157 трансформаторных подстанций, 295,19 км линий электропередачи 6-10 кВ и 277,55 км ВЛ 0,4 кВ. На линиях 0,4-10 кВ заменены на железобетонные 555 дефектных опор, а также 75,48 км провода, 2683 изоляторов. Произведена расчистка и расширение трасс ВЛ 6-10 кВ на площади 36,43 га.
Напомним, что электроснабжение потребителей Алексинского, Заокского, Киреевского, Ленинского, Обидимского, Щекинского и Ясногорского районов Тульской области обеспечивает персонал 7 районов электрических сетей производственного отделения «Тульские электрические сети».