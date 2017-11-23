МЧС назвало причину пожара в махачкалинской пятиэтажке

Пожар в пятиэтажном доме в Махачкале был вызван коротким замыканием, такова основная версия МЧС. Серьезных повреждений пожар дому не нанес, сообщили жильцы.



Как сообщал "Кавказский узел", кровля пятиэтажного жилого дома по улице Ирчи Казака, 18 "а" загорелась 20 августа в 12.50 мск. К 14.05 мск того же дня пожар был локализован, а позже - ликвидирован.



Как пояснил представитель МЧС, в доме горела закрытая крыша из металлопрофиля, возведенная на основании прежней. Сотрудник управления отметил, что причиной возгорания деревянной конструкции кровли могло послужить замыкание электропроводки.



"Пока основная версия - короткое замыкание", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Дагестан Олег Халилов.



По словам представителя министерства, ранее, при возведении многоквартирного дома, стелили мягкие крыши, которые заливали смолой и крыли рубероидом. Потом крыши решили покрывать металлопрофилем, не избавляясь от прежней мягкой крыши.



"Загорается деревянный каркас, который стоит сверху крыши, и смола начинает гореть вместе с рубероидом", - пояснил представитель министерства.



Попадание горящей смолы или рубероида с места пожара в квартиры жильцов было исключено ввиду того, что между очагом возгорания и потолками квартир имелся технический этаж, который служил зоной безопасности. Именно это не дало жильцам дома ощутить последствий пожара.



"Может быть, где-то намокла стенка. Обычно после таких пожаров заливаются практически все квартиры до первого этажа", - заявил он.



Как отметил представитель МЧС, жильцы, которые непосредственно проживают на последних этажах дома, не эвакуированы. По мнению представителя МЧС, очевидна необходимость быстрого восстановления кровли дома, однако, даже если будут осадки, обильное проникновение воды в дом исключено.



Жители дома заявили об отсутствии серьезного ущерба при пожаре



Жители дома сообщили, что серьезных последствий от пожара не ощутили. Электричества в доме, по их словам, по-прежнему нет.



"Все те, кто находился на момент пожара в квартире, почувствовали резкий запах гари. После этого они начали искать источник запаха, но не найдя его в квартире, выглянули через окно и увидели людей, кричащих о пожаре, - заявил житель пятого этажа Абдулманап.



По его словам, ни имущество, ни квартира после ликвидации пожара не пострадали.



Жительница дома Любовь рассказала, что узнала о пожаре после того, как к ней постучали соседи и попросили выйти. Перед выходом она лишь успела взять документы.



"Ночевала у дочки. Многие дома не спали", - рассказала Любовь. Никаких последствий после пожара она не ощутила.



Сакинат, проживающая на пятом этаже, заявила, что оба балкона ее квартиры покрыты смолой. Света в доме пока нет.



"Ощутимых последствий нет, только немного проникла вода", - сообщила жительница дома.