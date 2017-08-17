МРСК Центра и Приволжья: свыше 16 МВА трансформаторных мощностей введено в эксплуатацию в Нижегородской области

Анонс RusCable Insider Digest
22 августа 2017, 11:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» подведены итоги реализации инвестиционной программы за семь месяцев 2017 г. Энергетики ввели в эксплуатацию свыше 16,7 МВА трансформаторных мощностей и 300,7 км линий электропередачи.
В течении семи месяцев текущего года строительство и реконструкция велись на 2140 объектах «Нижновэнерго». Кроме того, в эксплуатацию введены 210,49 км линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 кВ, 60,14 км ЛЭП 6-10 кВ, а также 30,071 км ЛЭП в кабельном исполнении.
Наиболее масштабный реализуемый инвестпроект – комплексная реконструкция подстанции (ПС) 110/10/6 кВ «Свердловская» (г. Нижний Новгород), начавшаяся в июне. На подстанции будет выполнена замена оборудования распределительного устройства (РУ) 110 кВ на современное, более надежное. Ошиновка РУ 110 кВ будет заменена на ошиновку большего сечения. Также предусмотрено увеличение пропускной способности распределительного устройства 110 кВ за счет присоединения к РУ 110 кВ подстанции дополнительной питающей линии 110 кВ «Приокская».
Напомним, в 2017 г. также будет выполнена замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ на ПС 110/6 кВ «Левинка» (г. Нижний Новгород), а на ПС 110/35/6 кВ «Левобережная» (Городецкий район) на элегазовые будут заменены масляные выключатели.
Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго». Оно способствует повышению качества электроснабжения нижегородцев и созданию дополнительных возможностей для технологического присоединения новых потребителей к электросетям филиала.