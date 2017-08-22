Мировое производство меди незначительно сократилось

По оценкам International Copper Study Group (ICSG), за первые пять месяцев 2017 г. мировое производство медного концентрата сократилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск рафинированной меди — на 2%.



Основной причиной спада, по данным ICSG, стало снижение добычи меди в Чили на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года или на 220 тыс. т в пересчете на концентрат из-за ухудшения качества руды на предприятиях ведущей национальной компании Codelco и длительной забастовки на руднике Escondida компании BHP Billiton.



Кроме того, спад в медедобывающей промышленности был зарегистрирован в таких странах как США (на 11% по сравнению с январем-маем 2016 г.), Канаде (на 20%) и Монголии (на 21%). Здесь падение производства концентрата было вызвано снижением загрузки мощностей и ухудшением качества руды. В Индонезии, где с января по апрель действовал запрет на экспорт медного концентрата, его производство сократилось на 14% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года.



В то же время, в Мексике объем выпуска концентрата прибавил за это время 11%, а в Перу — 6%, что позволило компенсировать большую часть потерь. Также на 12% возросло производство вторичной меди, благодаря чему мировой рынок рафинированного металла оказался практически сбалансированным.



По данным ICSG, по итогам пяти месяцев 2017 г. на нем наблюдался избыток предложения в размере всего 15 тыс. т. Мировое потребление рафинированной меди между тем уменьшилось на 3% по сравнению с январем-маем 2016 г. Основным источником спада стал Китай, на долю которого приходится 48% глобального спроса на этот металл.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»