Олег Бударгин оценил ход выполнения адресной программы льготного подключения к электроснабжению потребителей в Новгородской области

Во время рабочего визита в Новгородскую область Олег Бударгин принял участие в подключении к сетям заявителей по адресной программе льготного техприсоединения, которую реализует в регионе МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети»). Работа по развитию электросетевой инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в апреле нынешнего года главой «Россетей» и врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.



В деревне Шолохово специалисты филиала «Новгородэнерго» в присутствии руководства области, «Россетей» и МРСК Северо-Запада подали напряжение на энергопринимающие установки домовладения семьи Бородулиных, имеющей 7 детей.



«Мы начали строиться здесь одними из первых. Когда не было даже дорог. Не говоря про подключение к электричеству. Два года электричество получали от собственного генератора. Было неудобно. Как только появилась возможность подключения, нашу заявку выполнили за очень короткое время. За что очень благодарны», - рассказала заявительница Екатерина Бородулина.



«Когда мы с Андреем Сергеевичем посмотрели, как ранее синхронизировалось развитие электросетевой инфраструктуры с развитием территорий и жилищным строительством, то выявили очень много накопившихся вопросов. В частности, договоров на присоединение к сетям было более трех тысяч. На сегодняшний день практически все они выполнены», – рассказал Олег Бударгин.



«Я благодарен Олегу Михайловичу и всем его коллегам за рабочие и конструктивные взаимоотношения, – рассказал врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин. – Наша задача сделать так, чтобы бизнес в регионе подключался и развивался. Важно совместное планирование: чтобы и инвестплощадки подключать по хорошему тарифу, и чтобы жителям новых мест было удобно и комфортно».



Как отметил генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин, индивидуальная работа с клиентами позволяет энергетикам наиболее эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы: «Мы провели тщательный аудит заявок, и в первую очередь выполнили техприсоединение территорий с большим количеством заявок, и тех наших клиентов, которым электроэнергия нужна уже сегодня. В случаях, когда собственник участка подал документы на техприсоединение, но пока не собирается на нем строить, или же энергоустановки с его стороны не готовы – мы договариваемся о переносе сроков подключения».



За последние 5 лет энергетики подключили в Новгородской области почти 22 тысячи потребителей. При этом стоимость технологического присоединения начиная с 2012 года снизилась на треть: с 484 до 326 рублей/кВт. С 2012 года инвестиции в регион составили 3,52 млрд рублей.



«На днях мы передали губернатору программу развития электрических сетей Новгородской области до 2025 года. Также разработана программа модернизации сетей. Это наш взгляд на будущее. – рассказал Олег Бударгин. - Сегодня обсуждали развитие электротранспорта, в повестке дня посещение двух районов сетей, где идет развитие цифровой энергетики. Мы увеличиваем инвестпрограмму области почти в 5 раз, в следующем году – до двух миллиардов».



Соглашение о сотрудничестве в сфере развития энергетического комплекса Новгородской области предусматривает реализацию проекта «Цифровой РЭС». Новгородская область станет третьим регионом, где комплексно реализуется проект по созданию умной инфраструктуры – Energynet. В рамках проекта будет проведена модернизация распределительной сети 6/10 кВ Валдайского и Боровичского РЭСов «Новгородэнерго» с внедрением активно-адаптивной сети на базе интеллектуальных устройств, систем интеллектуального энергомониторинга и управления энергопотреблением. Проект позволит повысить надежность энергоснабжения, откроет возможность подключения потребителей любых категорий надежности, при этом снизятся потери при передаче электроэнергии, а операционные расходы сократятся на 20 процентов.



Олег Бударгин в рамках поездки посетил завод ООО «Новгородская Аккумуляторная Компания», на котором производятся аккумуляторы и аккумуляторные батареи для систем связи, энергетики, железнодорожного транспорта и других отраслей экономики.