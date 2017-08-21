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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Оренбургэнерго" проводит плановую реконструкцию подстанции "Шелковая"

Оренбургэнерго проводит плановую реконструкцию подстанции Шелковая

22 августа 2017, 11:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Реконструкция подстанции (ПС) 110/10 кВ «Шелковая» выполняется в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго».

Для обеспечения надежности электроснабжения на ПС установят два более мощных трансформатора, вакуумные выключатели и микропроцессорную релейную защиту, заменят ячейки КРУ в закрытом распределительном устройстве.

Чтобы обеспечить защиту оборудования ПС от перенапряжений, будут установлены новые ограничители перенапряжения и токоограничивающие реакторы. Проектом реконструкции предусмотрены обновление каналов связи и средств телемеханики.

- Реконструкция подстанции «Шелковая» выполняется по плану. Она была построена и введена в эксплуатацию в 1973 году для обеспечения электроснабжения северной части Оренбурга. За сорок лет потребление электроэнергии увеличилось в несколько раз. В последние пять лет оборудование подстанции работало на пределе, - рассказал Василий Севостьянов, директор Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго». - В этой части города ведется строительство нового жилья, открываются предприятия, торговые и развлекательные комплексы. Для обеспечения электрической энергией новых потребителей так, чтобы это не сказалось на качестве и надежности работы энергосистемы, потребовалась серьезная реконструкция узлового объекта.

Энергетики планируют завершить работы в декабре 2017 года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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