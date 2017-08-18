SUPRLAN и "Кабель.РФ" создали ролик об ip-видеонаблюдении

Компания СУПР и «Кабель.РФ» в рамках информационного сотрудничества подготовили 3D-видеоролик о технике подключения системы видеонаблюдения на базе IP-камеры с PoE. Возможность управления камерой в части ее ориентации в пространстве, изменения фокусного расстояния, а также ее дистанционного питания по технологии РоЕ и РоЕ – одно из основных преимуществ построения систем видеонаблюдения на базе IP-техники.

В видеоролике подключение IP-камеры происходит с использованием lan-кабеля SUPRLAN Long Ethernet с увеличенным до 0,64 мм диаметром токопроводящей жилы, что обеспечивает дальность связи без переприема на 270 м. В случае необходимости ее увеличения возможна установка репитеров.

Данный класс кабеля соответствует категории 5е по международным и отечественным стандартам (ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA568 и ГОСТ Р 54429-2011).

Типы исполнения кабеля LongEthernet:

Обращаем внимание, что электромонтажные работы следует выполнять согласно правилам техники безопасности.

Выражаем благодарность компании «Кабель.РФ» за возможность участия в видеоролике.

Подробное описание процесса монтажа можно найти на сайте www.cable.ru