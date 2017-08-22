Сбербанк увеличил кредитный лимит Камкабелю до 950 млн рублей

Назад в неопределенность:
22 августа 2017, 13:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, СБЕРБАНК
Сбербанк и ООО "Камский кабель" (Пермь) заключили кредитное соглашение об увеличении кредитного лимита завода на 500 млн рублей, сообщает пресс-центр пермского отделения Сбербанка России.
Ранее кредитный лимит Камкабеля составлял 450 млн рублей.
В пресс-службе не уточнили, для каких целей предприятие запросило увеличение кредитной линии, сославшись на коммерческую тайну, сообщает Интерфакс.
Как сообщалось, в апреле 2016 года ООО "Камский кабель" привлекло кредитную линию Сбербанка с лимитом 450 млн рублей сроком на 6 лет. Процентная ставка установлена банком по отдельности для каждого кредита в рамках кредитной линии, но не должна превышать 20% годовых.