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Новости компаний

Сбербанк увеличил кредитный лимит Камкабелю до 950 млн рублей

Сбербанк увеличил кредитный лимит Камкабелю до 950 млн рублей

22 августа 2017, 13:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, СБЕРБАНК

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Сбербанк и ООО "Камский кабель" (Пермь) заключили кредитное соглашение об увеличении кредитного лимита завода на 500 млн рублей, сообщает пресс-центр пермского отделения Сбербанка России.

Ранее кредитный лимит Камкабеля составлял 450 млн рублей.

В пресс-службе не уточнили, для каких целей предприятие запросило увеличение кредитной линии, сославшись на коммерческую тайну, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось, в апреле 2016 года ООО "Камский кабель" привлекло кредитную линию Сбербанка с лимитом 450 млн рублей сроком на 6 лет. Процентная ставка установлена банком по отдельности для каждого кредита в рамках кредитной линии, но не должна превышать 20% годовых.

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