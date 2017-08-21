Siemens заключил дополнительное соглашение об обслуживании электростанции в Ираке

Демонстрируя приверженность компании поддержке энергетического сектора Ирака, Siemens расширила существующее соглашение об обслуживании с группой KAR в Ираке для обеспечения комплексных операций и технического обслуживания "O & M" для двух вновь добавленных блоков силовой установки SSC5-2000E на заводе в Хормале в Курдистане.



Электростанция на природном газе мощностью 930 мегаватт (МВт) удовлетворяет почти 30 процентам потребности в электроэнергии, необходимой Региональному правительству Курдистана (РПК), надежно снабжая более четырех миллионов жителей Ирака электроэнергией. Расширение соглашения об обслуживании предусматривает улучшение оперативной гибкости, доступности и производительности газовых турбин в течение следующих 15 лет.



Соглашение между Siemens и KAR Group направлено на повышение производства энергии в Ираке. Согласно отчету Mena Power Report 2017, нынешний спрос на электроэнергию в Ираке составляет 21 ГВт и растет быстрее, чем предложение. Региональное правительство Курдистана планирует увеличить мощности путем строительства новых электростанций и повышения эффективности существующих объектов.



«Обладая более чем 20-летним опытом работы с электростанциями "O & M", Siemens в настоящее время управляет примерно 2800 МВт в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и более 16000 МВт во всем мире», - сказал Джанлуиджи Ди Джованни, старший исполнительный вице-президент Siemens Power Generation Services в Ближнем Востоке. «Наши глобальные ресурсы и опыт в области флота позволяют нам предоставлять комплексные сервисные услуги и управление. Завод является действительно знаковым проектом, поддерживающим цели развития региона Курдистан. Именно поэтому мы гордимся расширением нашего сотрудничества с KAR Group для предоставления надежных и стабильное электроснабжение жилых домов».



Многолетнее соглашение Khormala с Siemens охватывает эксплуатацию и техническое обслуживание шести газовых турбин SGT5-2000E, шесть генераторов SGen5-100A, а также вспомогательные системы. Он также включает в себя внедрение Siemens Power Diagnostics®, входящего в портфель компании «Digital Services for Energy», для улучшения видимости, надежности и доступности активов.



Услуги, основанные на данных Siemens, позволяют анализировать ценные данные из разных активов. Оттуда данные преобразуются в управляемые идеи, такие как диагностика, устранение неисправностей и прогнозирование состояния, которые могут помочь повысить надежность установки и сократить время простоя. Кроме того, данные, обрабатываемые Siemens Power Diagnostics®, могут помочь сэкономить затраты на техническое обслуживание, улучшить интервалы проверки и дать неоценимую информацию об операционных рисках.



Siemens управляет эксплуатацией и обслуживанием Кормалы с 2013 года в соответствии с многолетним соглашением об обслуживании. В настоящее время компания имеет более 40 сотрудников на этом объекте, управляющих электростанцией от имени KAR Group.