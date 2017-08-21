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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Студотряды завершили трудовую вахту на объектах МРСК Центра

Студотряды завершили трудовую вахту на объектах МРСК Центра

22 августа 2017, 11:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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208 учащихся энергетических специальностей профильных высших и средних специальных учебных заведений трудились этим летом на объектах ПАО «МРСК Центра».

В этом году в МРСК Центра было сформировано 15 студенческих отрядов. В студотряды зачислялись студенты 3-4 курсов профильных специальностей таких вузов и ссузов страны, как: Филиал ФГБОУ ВО НИУ МЭИ в г. Смоленске, ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г.Шухова», ФГБОУ ВПО "Костромская государственная сельскохозяйственная академия, ФГБОУ ВО "Липецкий государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина" и другие. Многие студенты не первый год принимали участие в работе студенческих отрядов на объектах Общества.

В филиалах энергокомпании будущие специалисты работали в течение полутора месяцев. За время трудовой вахты студенты смогли получить навыки проведения работ по оформлению проектной и рабочей документации, сборке и ремонту опор линий электропередачи, снятию показаний приборов учета электроэнергии, прокладке и изоляции кабеля, монтажу силового оборудования и благоустройству энергообъектов. Помимо трудовых будней студенты участвовали в спартакиадах, товарищеских матчах по футболу и мини-футболу. Для них были организованы экскурсии на объекты Общества, посещения мест боевой славы, музеев филиалов, совместные мероприятия в подшефных детских домах. Участники студотрядов принимали участие в мероприятиях в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, активно включились в работу по пропаганде электробезопасности.

Параллельно с трудовой сменой студенты готовились к участию в конкурсе на лучший студенческий отряд электросетевого комплекса, в котором, помимо производственных показателей, будут оцениваться и творческие способности.

ПАО «МРСК Центра» продолжает активно сотрудничать с вузами и ссузами. Энергетики готовы обучать подрастающее поколение, потому что заинтересованы в том, чтобы на работу в компанию приходили молодые специалисты.

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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