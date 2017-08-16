Центр обслуживания потребителей Курскэнерго принял 25-тысячного клиента

Анонс RusCable Insider Digest
22 августа 2017, 13:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО, ЦОК
В Центре обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в торжественной обстановке поздравили 25-тысячного клиента – жительницу деревни Гремячка Октябрьского района Галину Ковалеву. Галина Павловна обратилась в ЦОП с заявкой на установку и замену прибора учета электроэнергии. Начальник управления реализации услуг Курскэнерго Юрий Карцев вручил юбилейной посетительнице цветы и памятный подарок.
«Обращаясь в Центр обслуживания потребителей Курскэнерго, можно быть уверенным, что тебе окажут качественную, квалифицированную помощь. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера. Я благодарна сотрудникам Курскэнерго за уважительное и внимательное отношение, очень приятно неожиданно получать подарки», – поделилась своими впечатлениями Галина Ковалева.
За семь месяцев 2017 года в ЦОП и пункты по работе с потребителями Курскэнерго обратились 21069 клиентов – почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Около 45% всех обращений по допсервисам касаются установки и замены приборов учета, это наиболее востребованная у потребителей услуга»,– отмечает начальник отдела по работе с клиентами филиала Юрий Пискун.
Подать заявку на оказание дополнительных услуг Курскэнерго жители Курской области могут в ЦОП филиала, расположенных по адресам: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 27, г. Льгов, ул. Красная, д. 104а, г. Обоянь, ул. Кривошеина, д. 2; а также в пунктах по работе с потребителями в районах электрических сетей. Кроме того, это можно сделать на сайте МРСК Центра www.mrsk-1.ru или по телефону прямой линий энергетиков 8-800-50-50-115.