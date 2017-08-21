В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" начал работу III Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2017"

Анонс RusCable Insider Digest
22 августа 2017, 12:41
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017
III Международный военно-технический форум «Армия-2017» проходит с 22 по 27 августа на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», расположенного в Подмосковье.
Форум «Армия-2017» является многоформатной площадкой международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества, на которой будут продемонстрированы передовые технологии военного и двойного назначения. Форум третий год подряд проходит на территории парка «Патриот», где реализован уникальный формат конгрессно-выставочной деятельности, совмещающий участие представителей научных кругов, руководства ведущих предприятий промышленности и военных специалистов.
В этом году организаторы Форума значительно увеличили масштабы статических экспозиций, динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы.
Экспозиция Форума насчитывает более 40 тематических разделов, где демонстрируются самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы российской и зарубежной военной техники. Свои разработки и технологии в сфере обороны и безопасности на Форуме представят более 1200 предприятий и организаций.
В Форуме примут участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.
Научно-деловая программа Форума предусматривает проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.
25, 26 и 27 августа в дни массового посещения Форума для зрителей будет представлено военное шоу «Вежливые люди», в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.