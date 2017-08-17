Выручка ДГК в первой половине 2017 года выросла на 3,2%

Анонс RusCable Insider Digest
22 августа 2017, 12:32
Рубрика: Энергетика
Метки: ДГК
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») в первом полугодии 2017 года значительно улучшило основные финансовые показатели. Так, выручка компании выросла на 3,2% по сравнению с первым полугодием 2016 года — до 37,384 млрд рублей. Показатель EBITDA (прибыль до обязательных платежей) в первом полугодии вырос на 23,3% (до 2,258 млрд рублей) к аналогичному периоду прошлого года. Валовая прибыль ДГК за шесть месяцев увеличилась в 16 раз по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 610,3 млн рублей.
«По итогам полугодия компании также удалось на 39,1% снизить чистый убыток. На показатели повлияло повышение валовой прибыли, снижение затрат за пользование заемными средствами в первом полугодии 2017 года в связи с рефинансированием кредитов из средств займа, полученного от «РусГидро» и снижение ключевой ставки ЦБ», — отметил генеральный директор ДГК Михаил Шукайлов.
Добавим, что ДГК в первом полугодии на 5,5% снизила полезный отпуск электрической и на 19,4% тепловой энергии в сравнении с первым полугодием 2016 года. Связано это с увеличением полезного отпуска электроэнергии гидроэлектростанциями «РусГидро», а также с повышением температуры воздуха в первом квартале 2017 года.