За июль долг потребителей тепла и ГВС перед филиалом "ЛуТЭК" снизился на два миллиона рублей

За июль дебиторская задолженность всех категорий потребителей перед филиалом «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» - поставщиком тепла и горячей воды на территории пгт. Лучегорск – снизилась на два миллиона рублей. Если на 1 июля 2017 года общая задолженность абонентов составляла 29 миллионов, то на начало августа – 27 млн рублей.



Однако необходимость повышения платежной дисциплины по-прежнему остается одной из ключевых проблем. В первую очередь это касается основной группы «Население», задолженность которой составляет 25 миллионов рублей.



Для укрепления платежной дисциплины потребителей энергетики применяют все предусмотренные законом стимулирующие меры. Это рассылка уведомлений и предупреждений, рейды по адресам неплательщиков совместно со службой судебных приставов, включая рейды по ограничению ГВС, размещение на местном телеканале информации о количестве поданных исков в суд и взысканной задолженности по исполнительным листам. Также население информируется о наиболее быстрых и удобных способах оплаты счетов.



Ежемесячно в ходе рейдов должникам вручается порядка 350 уведомительно-претензионных документов, выясняются причины неплатежей, разъясняются условия заключения договора о реструктуризации задолженности.



Также специалистами Теплосбыта проводятся поквартирные обходы для выявления причин задолженности по оплате текущих платежей в целях предупреждения роста дебиторской задолженности на ранней стадии. Данное мероприятие особенно актуально в летний период, когда, собираясь в отпуск или вернувшись «с морей», жители откладывают на потом расчеты за услугу горячего водоснабжения.



В целом за 7 месяцев 2017 года в результате претензионно-исковой работы, мероприятий по повышению платежной дисциплины общая дебиторская задолженность потребителей Лучегорска снизилась на 10 миллионов – с 37 до 27 миллионов рублей.

Теплосбыт призывает население своевременно и в полном объеме оплачивать текущее потребление, должников – срочно погасить накопленную задолженность за тепло и горячую воду.



По всем возникающим вопросам, связанным с оплатой счетов, заключением договора о реструктуризации задолженности, обращаться в отделение «Теплосбыт» филиала «ЛуТЭК», тел. 8 (42357) 47-7-39, тел. «горячей линии» 29-1-11.