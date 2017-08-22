За неуплату электроэнергии в Северной Осетии в июле отключены 450 потребителей

В июле специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу «Россети») по заявкам сбытовой компании АО «Севкавказэнерго» отключили от электроснабжения объекты 450 абонентов Северной Осетии, у которых не оплачена электроэнергия за два и более месяца. Среди них – 433 собственника частных домовладений и 17 юридических лиц. Всего в списках на введение режима ограниченного энергопотребления числились 5 264 неплательщика, однако после получения уведомления о грозящемся отключении от питающей линии 4 755 абонентов поспешили погасить свои долги до прихода энергетиков, тем самым оградив себя от риска остаться без электроэнергии.



Наибольшее количество отключений за долги произведено в Пригородном районе (зона деятельности Октябрьских и Архонских РЭС), где из 1 094 злостных неплательщиков 207 абонентам была прекращена подача электроэнергии, в столице республики из 1 334 должников без света остались 65 потребителей.



Энергетики отмечают, что зачастую только такие крайние меры способны приносить результат. Платежная дисциплина улучшилась в Ирафском районе: из 387 попавших в списки должников всего 10 домовладений отключены от питающих линий, остальные незамедлительно оплатили за израсходованные киловатт-часы. В Дигорском районе должников в июле было 142 и всего один абонент ограничен в электроснабжении. В Правобережном районе из 371 неплательщика без электроэнергии остались 33 домовладения, в Ардонском районе из 204 должников – 22 неплательщика.



Отключения должников проводятся в полном соответствии с российским законодательством и регламентируются Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении недобросовестных потребителей проводится по инициативе энергосбытовой компании, перед которой не исполнены обязательства по договору электроснабжения на основании ее письменного уведомления, направленного в сетевую организацию.



Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» напоминает, что самовольные подключения к электросетям отключенных за долги потребителей могут обернуться для них административным наказанием и серьезными штрафными санкциями, которые для физических лиц составляют 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, для юридических лиц – до 100-200 тысяч рублей. Теперь потребителям, в отношении которых вводился режим ограниченного энергопотребления из-за неуплаты, придется не только погасить полностью свои долги, но и оплатить услуги сетевой организации по подключению к линии электропередачи.