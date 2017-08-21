"Братья славяне" завершили работу на объектах Кубаньэнерго

В Славянском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») завершился трудовой сезон студенческого энергетического отряда. С 6 июля по 18 августа в составе студотряда «Братья славяне» работали будущие энергетики – студенты Славянского электротехнологического техникума.



Под руководством опытных наставников студотрядовцы участвовали в работах по капремонту и техобслуживанию комплектных трансформаторных подстанций и линий электропередачи распределительной сети. Принимали участие в обходах и осмотрах ЛЭП различного класса напряжения. Учились работе с приборами учета.



– Ребята показали себя ответственными работниками. Они постоянно стремятся получить новые знания, поучаствовать в новых видах работы. Я думаю, в течение трудового сезона они многому научились, и эти навыки будут полезны им и во время дальнейшей учебы, – отметил один из наставников, мастер Мичуринского сетевого участка Красноармейского РЭС Алексей Шевченко.



В течение трудового сезона бойцы студотряда смогли проявить себя не только в профессиональной деятельности. Они участвовали в соревнованиях, конкурсах, экскурсиях, корпоративных мероприятиях. Команда «Братья славяне» достойно показала себя в смотре-конкурсе профессионального мастерства среди студотрядов Кубаньэнерго, заняв третье место. Некоторые из ребят уже решили связать свою дальнейшую трудовую деятельность с компанией.



– Мне очень понравился коллектив. Здесь опытные работники с готовностью делятся знаниями с молодыми, относятся к студентам как к полноценным коллегам, доверяют выполнение ответственных работ. Энергетики умеют плодотворно работать и интересно отдыхать. Поэтому по завершении учебы я хочу продолжить работать в Славянских электросетях на постоянной основе, – рассказал командир стройотряда Вячеслав Дронь.



Уже три года подряд в Славянском филиале ПАО «Кубаньэнерго» в летний период действует студенческий энергетический отряд и возрождаются традиции студотрядовского движения. Это содействует трудовой и социальной адаптации молодежи, а также воспитанию студентов в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду.



– Сегодня Кубаньэнерго работает в тесном сотрудничестве с профильными учебными заведениями. Наша общая цель – создание качественного кадрового резерва для отрасли, воспитание специалистов высокого уровня, которые по окончании учебы уже будут практически готовы к самостоятельной профессиональной деятельности. Студотряд – хорошая школа для молодых коллег, благодаря которой энергосистема Кубани пополняется молодыми, перспективными кадрами. В Славянских электрических сетях на сегодняшний день успешно трудятся четверо участников студотрядов 2015-2016 годов. Уверен, сезон 2017 года станет не менее результативным, – отметил заместитель генерального директора по специальным проектам – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Тимур Глушко.