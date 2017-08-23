Более 250 га охранных зон ЛЭП расчистили от поросли энергетики Карачаево-Черкесии

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23 августа 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, ЛЭП
В течение семи месяцев этого года в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети») расчистили от различного вида поросли и деревьев 251,8 га трасс ЛЭП.
Работы по расчистке охранных зон ЛЭП направлены, в первую очередь, на обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей. Как показывает практика, зачастую случаи падения веток и деревьев на провода, их схлестывание во время гроз и усиления ветра нарушают надёжную эксплуатацию действующего энергооборудования и приводят к отключениям электроэнергии. Поиск и устранение повреждений, особенно в осенне-зимний период, в большинстве случаев затруднены из-за большой протяженности линий в горно-лесистой труднопроходимой местности и отсутствия подъездных дорог. Поэтому первостепенная задача энергетиков – поддерживать охранные зоны вдоль линий электропередачи в надлежащем состоянии.
В частности, энергетики районных электросетей (РЭС) уже завершили работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи 0,4-10 кВ на площади 179,8 га. Основной объем выполнен специалистами Зеленчукских, Карачаевских и Усть-Джегутинских РЭС, а также Зеленчукских электросетей.
Кроме того, бригады службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала очистили от древесной и кустарниковой растительности 72 га в охранных зонах воздушных линий электропередачи 35-110 кВ. Эти работы выполнены на ВЛ 35-110 кВ «Кавказская – Северная», «Преградная – Курджиново», «Зеленчукская ГЭС – Карачаевск», «Суворовская – Боргустан», «Карачаевск – Поляна», «Зеленчукская – Архыз», «Старокувинская – Бесленей», «Зеленогорская – Кичи-Балык», «Казачья – Исправная» и других.
Все работы по расчистке просек ЛЭП выполняет квалифицированный персонал, полностью обеспеченный средствами индивидуальной защиты и необходимым инструментом: ручными кусторезами и бензопилами.
В настоящее время в «Карачаево-Черкесскэнерго» работы по расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности выполнены почти на 70 %. Всего в текущем году в филиале запланированы работы по обрезке деревьев на воздушных линиях 0,4-10 кВ и расчистке просек вдоль трасс ВЛ 35-110 кВ общей площадью 367,4 га.