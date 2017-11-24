Энергетики Дагестана провели рейды в Карабудахкентском районе

"Томский призрак" или
23 августа 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу «Россети») Магди Гитинов с повторным визитом посетил Карабудахкентский район. В ходе производственного совещания в местном отделении энергосбытовой компании управляющий директор заслушал отчет начальника Карабудахкентского энергосбытового отделения (ЭО) Магомедмакмуна Абдуллатипова о проделанной работе по ликвидации задолженности и текущем состоянии платежей потребителей.
Напомним, что уровень оплаты Карабудахкентского ОЭ в июле текущего года составил 95,2% (8,08 млн рублей). Общая дебиторская задолженность района - порядка 164,8 млн рублей. Необходимо отметить, что накануне, в ходе встречи управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов и глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев договорились о более тесном сотрудничестве по вопросам погашения дебиторской задолженности перед энергосбытовой компанией Республики Дагестан.
После обсуждения текущей ситуации с платежами в Карабудахкентском районе специалисты сетевой и сбытовой компании при непосредственном участии управляющего директора Общества провели рейд по потребителям юридического сектора на предмет бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.
Так, в частности, энергетики посетили птицефабрику Барышева (долг 42,8 тыс. рублей), магазин Умахановой Атикат (206,1 тыс. рублей), а также ряд других объектов. Потребителям-неплательщикам были разъяснены последствия накопления долгов и игнорирование требований энергетиков.
«Подобные рейды мы уже проводили в Махачкале, пригородах столицы, а также в ряде районов Дагестана. Надеюсь, что личное общение с должниками сможет повлиять на их сознательность и платежеспособность. Считаю, что при желании практически к каждому жителю республики можно найти подход. Если же потребитель просто не хочет идти навстречу, игнорирует обращения энергетиков и принципиально продолжает копить долги, то с такими потребителями в следующий раз мы будем встречаться в суде», - отметил управляющий директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов.