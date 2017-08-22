Энергетики Ковровских электрических сетей "Владимирэнерго" готовят объекты к прохождению осенне-зимнего периода

Анонс RusCable Insider Digest
23 августа 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
В производственном отделении (ПО) «Ковровские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго», осуществляющем электроснабжение восточной части Владимирской области, подводят промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг.
За 7 месяцев текущего года специалисты Ковровских электросетей отремонтировали 510,3 км линий электропередачи (ЛЭП) всех обслуживаемых классов напряжения от 0,4 до 110 киловольт (кВ). Сетевиками выполнен капитальный ремонт 153 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка более 200,3 га трасс ВЛ.
Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, расположенных в Ковровском, Селивановском, Меленковском, Вязниковском, Муромском и Гороховецком районах. Кроме того, комплексный ремонт подстанций 35-110 кВ «Болымотиха», «Старая деревня», «Молотицы», «Луч» и «Селиваново» улучшит электроснабжение таких крупных предприятий и организаций, как крахмало-паточный завод «Новлянский», Селивановского машиностроительного завода, ООО «Кондраковский завод резиновой обуви», Первого клинического медицинского центра г.Коврова, производителя акриловой и гидромассажной сантехники «Радомир», фабрики одежды «Сударь», ковровских горводоканала и горэлектросети.
Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 гг. специалисты ПО «Ковровские электрические сети» планируют выполнить комплексный ремонт 997,87 километров ЛЭП всех классов напряжения и 174 ТП 6-10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 371,3 га трасс ВЛ.
Своевременное и полное выполнение энергетиками филиала «Владимирэнерго» мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, надёжного и качественного электроснабжения потребителей Владимирской области.
С 1 июля 2017 года в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23.06.2017г. №550 филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области. Для получения консультаций и ответов на вопросы по энергосбытовой деятельности во «Владимирэнерго» функционирует call-центр 8-800-234-72-72 (звонок бесплатный, ежедневно без выходных с 8 до 20.00).