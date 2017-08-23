Энергетики завершили повторные испытания тепловых сетей от ТЭЦ-2

Анонс RusCable Insider Digest
23 августа 2017, 17:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
22 августа для подтверждения надежности функционирования тепловых сетей от Саратовской ТЭЦ-2 в отопительный период энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» провели испытания на гидравлические потери и повторные гидравлические испытания тепломагистрали №2 в Заводском районе г. Саратова.
Первый этап гидравлических испытаний тепловых артерий ТМ №2, стартовавший 9 августа т.г., выявил 35 дефектов, влияющих на подачу ГВС и отопления. После их устранения энергетики повторно опрессовали тепломагисталь, новых повреждений испытания не выявили.
После благополучного завершения необходимых технологических работ начинается поэтапное возобновление горячего водоснабжения потребителям Заводского района. В то же время энергетики не исключают возможности появления дополнительных дефектов при заполнении трубопроводов теплоносителем. В этом случае работы по их устранению будут продолжены.
Саратовский филиал «Т Плюс» убедительно просит саратовцев быть внимательными вблизи объектов теплоснабжения и соблюдать меры безопасности: автомобилистам не парковаться у теплотрасс надземной прокладки, не наезжать на открытые люки; взрослым и детям находиться на безопасном расстоянии от энергообъектов, не наступать на крышки люков. В случае обнаружения открытых или поврежденных люков, выхода воды на поверхность, проседание грунта просьба сообщать диспетчеру тепловых сетей по телефону 98-66-65.