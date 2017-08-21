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Климатическое оборудование IEK®: новый уровень защиты электротехнических шкафов

Климатическое оборудование IEK®: новый уровень защиты электротехнических шкафов

23 августа 2017, 16:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках развития направления для формирования комплексных решений в промышленности, строительстве и ЖКХ и следуя запросам потребителей, Группа компаний IEK выводит на рынок новую линейку продукции – оборудование для организации климат-контроля в электротехнических шкафах:

  • Конвекционные обогреватели на DIN-рейку;
  • Вентиляторы с фильтром.

Конвекционные обогреватели на DIN-рейку IEK®

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Конвекционные обогреватели на DIN-рейку используются для нагрева воздуха внутри электротехнических шкафов, работающих при низкой окружающей температуре. Обогреватели создают конвекционный воздушный поток, который защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования.

Достоинства конвекционных обогревателей на DIN-рейку IEK®:

  • Обогреватели имеют функцию саморегулирования, что позволяет избежать перегрева и сохранить пожаробезопасность;
  • Корпус обогревателей выполнен из анодированного алюминиевого профиля;
  • Специальные пружинные зажимы делают установку обогревателей максимально простой и быстрой;
  • Увеличенная площадь поверхности обогревателя улучшает теплообмен и позволяет значительно экономить затрачиваемую электроэнергию;
  • Дополнительный осевой вентилятор увеличивает скорость распределения теплого воздуха внутри шкафа;
  • Двойная защитная изоляция корпуса обогревателей снижает температуру их поверхности до 80 °C.

Вентиляторы с фильтром IEK®

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Вентиляторы с фильтром IEK® применяются для воздушного охлаждения активного оборудования внутри электротехнических шкафов. Создаваемый воздушный поток защищает электрические компоненты от перегрева, обеспечивая стабильную работу электрооборудования.

Вместе с вентилятором устанавливается фильтр c защитным кожухом, который обеспечивает циркуляцию воздушного потока.

Достоинства вентиляторов с фильтром IEK®:

  • Защитная решетка вентилятора препятствует попаданию внутрь вертикально падающих капель воды и пыли, максимально снижая загрязнение фильтрующего материала;
  • Оптимальная пропускная способность фильтрующего материала;
  • Замена фильтрующего материала происходит без использования инструментов;
  • Конструкция вентилятора предусматривает возможность его переворота для смены направления подачи охлаждающего воздуха.

Новая линейка климатического оборудования обладает традиционным для продукции IEK® высоким качеством и надежностью, которые сочетаются с доступной ценой. В ближайшее время ГК IEK планирует дальнейшее расширение ассортимента климатического оборудования.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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