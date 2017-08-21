Климатическое оборудование IEK®: новый уровень защиты электротехнических шкафов

В рамках развития направления для формирования комплексных решений в промышленности, строительстве и ЖКХ и следуя запросам потребителей, Группа компаний IEK выводит на рынок новую линейку продукции – оборудование для организации климат-контроля в электротехнических шкафах:

Конвекционные обогреватели на DIN-рейку;

Вентиляторы с фильтром.

Конвекционные обогреватели на DIN-рейку IEK®

Конвекционные обогреватели на DIN-рейку используются для нагрева воздуха внутри электротехнических шкафов, работающих при низкой окружающей температуре. Обогреватели создают конвекционный воздушный поток, который защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования.

Достоинства конвекционных обогревателей на DIN-рейку IEK®:

Обогреватели имеют функцию саморегулирования, что позволяет избежать перегрева и сохранить пожаробезопасность;

Корпус обогревателей выполнен из анодированного алюминиевого профиля;

Специальные пружинные зажимы делают установку обогревателей максимально простой и быстрой;

Увеличенная площадь поверхности обогревателя улучшает теплообмен и позволяет значительно экономить затрачиваемую электроэнергию;

Дополнительный осевой вентилятор увеличивает скорость распределения теплого воздуха внутри шкафа;

Двойная защитная изоляция корпуса обогревателей снижает температуру их поверхности до 80 °C.

Вентиляторы с фильтром IEK®

Вентиляторы с фильтром IEK® применяются для воздушного охлаждения активного оборудования внутри электротехнических шкафов. Создаваемый воздушный поток защищает электрические компоненты от перегрева, обеспечивая стабильную работу электрооборудования.

Вместе с вентилятором устанавливается фильтр c защитным кожухом, который обеспечивает циркуляцию воздушного потока.

Достоинства вентиляторов с фильтром IEK®:

Защитная решетка вентилятора препятствует попаданию внутрь вертикально падающих капель воды и пыли, максимально снижая загрязнение фильтрующего материала;

Оптимальная пропускная способность фильтрующего материала;

Замена фильтрующего материала происходит без использования инструментов;

Конструкция вентилятора предусматривает возможность его переворота для смены направления подачи охлаждающего воздуха.

Новая линейка климатического оборудования обладает традиционным для продукции IEK® высоким качеством и надежностью, которые сочетаются с доступной ценой. В ближайшее время ГК IEK планирует дальнейшее расширение ассортимента климатического оборудования.