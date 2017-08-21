Климатическое оборудование IEK®: новый уровень защиты электротехнических шкафов

Анонс RusCable Insider Digest
23 августа 2017, 16:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В рамках развития направления для формирования комплексных решений в промышленности, строительстве и ЖКХ и следуя запросам потребителей, Группа компаний IEK выводит на рынок новую линейку продукции – оборудование для организации климат-контроля в электротехнических шкафах:
Конвекционные обогреватели на DIN-рейку IEK®
Конвекционные обогреватели на DIN-рейку используются для нагрева воздуха внутри электротехнических шкафов, работающих при низкой окружающей температуре. Обогреватели создают конвекционный воздушный поток, который защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также от коррозии металлических элементов активного оборудования.
Достоинства конвекционных обогревателей на DIN-рейку IEK®:
Вентиляторы с фильтром IEK®
Вентиляторы с фильтром IEK® применяются для воздушного охлаждения активного оборудования внутри электротехнических шкафов. Создаваемый воздушный поток защищает электрические компоненты от перегрева, обеспечивая стабильную работу электрооборудования.
Вместе с вентилятором устанавливается фильтр c защитным кожухом, который обеспечивает циркуляцию воздушного потока.
Достоинства вентиляторов с фильтром IEK®:
Новая линейка климатического оборудования обладает традиционным для продукции IEK® высоким качеством и надежностью, которые сочетаются с доступной ценой. В ближайшее время ГК IEK планирует дальнейшее расширение ассортимента климатического оборудования.