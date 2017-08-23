Кубаньэнерго: неосторожность водителей все чаще становится причиной повреждения энергообъектов

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23 августа 2017, 14:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
С начала 2017 года на территории ответственности Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний ПАО «Россети») зафиксировано 26 случаев повреждения энергообъектов сторонним автотранспортом. Ущерб, нанесенный нарушителями, превысил 1,2 млн руб.
В течение двух недель августа произошло три случая повреждения энергооборудования в результате ДТП в районе Динского, Горячеключевского районов края и Тахтамукайского района Республики Адыгеи. По всем фактам ведётся работа по привлечению нарушителей к административной ответственности.
Неосторожность и невнимательность водителей приводит к нарушению электроснабжения потребителей и социально значимых объектов. Средства и расходные материалы, предназначенные для плановых ремонтов, приходится использовать для незапланированных работ. Но самое главное – из-за повреждения энергооборудования могут пострадать люди.
– Важно знать и помнить: охранную зону объектов энергетики нельзя пересекать ни при каких условиях. Проведение несогласованных работ рядом с действующим энергообъектом недопустимо и может привести к гибели, – прокомментировал директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Владимир Михайлов.
Кубаньэнерго предупреждает: без письменного согласования с энергоснабжающей организацией в охранной зоне ЛЭП запрещено производство любых видов работ. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении охранных зон, могут понести как административную, так и уголовную ответственность – в случае, если нанесен значительный материальный ущерб, либо ущерб жизни и здоровью человека. По всем вопросам, связанным с охраной электрических сетей, можно обращаться по телефону «горячей» линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.
Справка: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии: для линии напряжением 0,4 кВ – 2 м, до 20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 м.