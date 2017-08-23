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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечит электроснабжение комплекса зданий Верховного суда России

Ленэнерго обеспечит электроснабжение комплекса зданий Верховного суда России

23 августа 2017, 15:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») построит подстанцию 35 кВ мощностью 37,5 МВт для электроснабжения комплекса зданий Верховного суда РФ, расположенного в Петроградском районе Санкт- Петербурга.

Компактная трансформаторная подстанция с тремя трансформаторами мощностью по 12,5 МВА будет размещена на территории ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в СЗФО» Управления делами Президента РФ. Помимо обеспечения технологического присоединения комплекса строений Верховного суда России схема электроснабжения предусматривает возможность подключения здания Кадетского корпуса и других заявителей.

Строительство подстанции и прокладка кабельных линий 35 кВ также обеспечит надежность электроснабжения существующих объектов Петроградского района Санкт-Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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