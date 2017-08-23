Минэкономики роняет энергоцены

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики может ужесточить для инвесторов условия строительства новых электростанций. Речь идет о снижении предельного уровня гарантированной доходности на 30–50% по сравнению с условиями, определенными Минэнерго в июне. Вопрос наиболее актуален для новой генерации в Краснодарском крае — первая попытка найти инвесторов для ТЭС в Тамани уже провалилась. Между тем на энергодефицитном юге России летом уже были веерные отключения электричества, расследовать которые поручил Владимир Путин.



Минэкономики предлагает пересмотреть параметры долгосрочного конкурентного отбора мощности для новой генерации (КОМ НГ) в Тамани (410 МВт). Об этом “Ъ” сообщили источники на энергорынке и подтвердили в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича. Отборы инвесторов призваны заменить прежний механизм заключения договоров поставкой мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенного платежа потребителей) для строительства новой генерации в дефицитных точках энергосистемы. Пока такой отбор проведен только для увеличения мощности Сакской ТЭЦ в Крыму на 120 МВт, победила «КрымТЭЦ» Петра Нидзельского, которая должна будет исполнить контракт к 1 декабря.



Цена мощности при ее конкурентном отборе зависит от объема заявок: чем больше мощности претендует на отбор, тем она ниже. При этом, если объем заявок окажется меньше необходимого, устанавливается верхний потолок цены (price cap). В начале июня правительство утвердило предельный размер цены на мощность для КОМ НГ на уровне 2,115 млн руб. за 1 МВт в месяц — в несколько раз выше платы по действующим ДПМ. Такой потолок цены получили все новые станции вне зависимости от их мощности.



Теперь, по данным “Ъ”, Минэкономики предлагает существенно снизить верхний предел цены и дифференцировать ее в зависимости от мощности ТЭС. Так, для станций мощностью более 250 МВт price cap планируется уменьшить на 52%, до 1 млн руб. за 1 МВт в месяц, для станций мощностью 150–250 МВт — на 42%, до 1,22 млн руб., для станций мощностью менее 150 МВт — на 28,6%, до 1,5 млн руб. Наталья Порохова из АКРА отмечает, что предложенные Минэкономики параметры примерно в два раза выше уровня старых ДПМ, что отражает рост стоимости оборудования. При этом предложения Минэнерго выше стоимости старых ДПМ в четыре раза.



В аппарате вице-премьера пояснили: проект постановления был недавно внесен в правительство, работа над ним будет вестись «в установленном порядке». В Минэкономики от комментариев отказались. В Минэнерго инициативу Минэкономики обсуждать тоже не стали. Там лишь сказали, что конкурс на строительство ТЭС в Тамани будет объявлен в ближайшее время, не уточнив уровня price cap. На первый отбор инвесторов строительства ТЭС не было подано ни одной заявки: участники рынка посчитали его условия невыгодными. Минэнерго не оставляло попыток все же провести тендер, но его окончательные параметры не удавалось согласовать с другими регуляторами, из-за чего сроки его проведения неоднократно переносились.



Тем временем актуальность строительства ТЭС в Тамани только растет. За последний месяц в южной энергосистеме участились случаи отключения электроэнергии — крупнейший блэкаут произошел 28 июля в Крыму, когда из-за срабатывания противоаварийной автоматики в магистральных сетях на материке полуостров на несколько часов остался без света. В Крымской и Кубанской энергосистемах вводили ограничения энергопотребления, причиной этого стала не только установившаяся жара, но и нехватка сетей и генерации в Тамани. На днях президент Владимир Путин поручил Минэнерго расследовать причины веерных отключений в регионе.



Федор Корначев из Райффайзенбанка отмечает, что дифференциация, аналогичная предложенной Минэкономики, существовала и в конкурсах ДПМ: чем больше была мощность объекта, тем был ниже CAPEX. «Это логично, поскольку блоки большой мощности не требуют большего количества инфраструктуры»,— полагает он. Глава ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев подтверждает, что CAPEX для генерации различается в зависимости от единичной мощности, типа оборудования и ряда других параметров, поэтому для повышения эффективности конкурсных отборов предельную цену необходимо дифференцировать. Впрочем, Наталья Порохова замечает: из-за снижения долговой нагрузки и роста денежного потока, связанного с завершением ДПМ, новый конкурс может вызвать большой интерес у инвесторов, в этом случае фактическая цена все же окажется ниже предельного уровня.



Источник: Коммерсант.

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